Трамвай наехал на лежавшего на рельсах мужчину в одном городе России
В Челябинске трамвай насмерть сбил мужчину, лежавшего на рельсах. Трагедия произошла вечером 14 августа на проспекте Победы, сообщили в ГАИ.
По предварительным данным, за рулем трамвая находился водитель 1961 года рождения. Инцидент случился около 23:50 по местному времени (21:50 мск) у дома № 384А. На место выезжал заместитель командира полка ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Челябинску. В настоящее время сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее в Москве автобус протаранил трамвай у ВДНХ. Автотранспорт въехал в бок вагона.
Кроме того, в центре Москвы мужчина попал под механизм трамвая. Подробности в нашем материале.
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