На Филиппинах девушек заманивали предложениями работы, а затем вовлекали в проституцию
Пятерых россиянок и бывшую победительницу конкурса красоты на Филиппинах спасли во время спецоперации в роскошном отеле в Макати. По данным BAZA, девушек заманивали за границу под видом предложений о работе в сфере PR-моделинга, однако впоследствии вовлекали в проституцию.
Местные правоохранители вышли на организаторов предполагаемой схемы после получения информации о деятельности псевдомодельного агентства. По версии следствия, преступники предлагали девушкам работу, а затем переправляли их на встречи с клиентами как на Филиппинах, так и за рубежом.
Чтобы задержать подозреваемых с поличным, полицейские провели контрольную закупку. Они договорились о встрече и заказали девушек. В назначенное время организаторы привезли их в один из отелей Макати.
Там сутенёры сообщили, что стоимость каждой девушки составляет 25 тысяч филиппинских песо — около 34 тысяч рублей, не считая дополнительных комиссионных. Именно в момент передачи девушек и обсуждения сделки силовики задержали предполагаемых участников преступной схемы.
В результате операции из эксплуатации удалось освободить пять россиянок и бывшую победительницу конкурса красоты на Филиппинах. Все спасённые сейчас находятся под защитой государства в кризисном центре.
С девушками работают специалисты, которые оказывают им необходимую помощь. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства деятельности предполагаемого модельного агентства и устанавливают, сколько девушек могли стать жертвами этой схемы.
По предварительным данным, злоумышленники могли использовать обещания красивой жизни и работы в модельной сфере, чтобы заманивать девушек в зависимость, после чего отправлять их на встречи с клиентами.
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