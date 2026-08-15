На Филиппинах девушек заманивали предложениями работы, а затем вовлекали в проституцию

15 августа 2026, 14:54

Пять россиянок и бывшую королеву красоты спасли из рабства на Филиппинах

Фото: Istock / Angela Pesta

Пятерых россиянок и бывшую победительницу конкурса красоты на Филиппинах спасли во время спецоперации в роскошном отеле в Макати. По данным BAZA, девушек заманивали за границу под видом предложений о работе в сфере PR-моделинга, однако впоследствии вовлекали в проституцию.