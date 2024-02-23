СМИ: 15 тысяч украинских беженцев в Великобритании стали бездомными

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Около 15 тысяч беженцев из Украины, переехавшие в Великобританию, стали бездомными, передает The Telegraph.
В материале отметили, что из двухсот тысяч украинских беженцев без дома оказалось около пятнадцать тысяч человек.
Они сообщают, что в Великобритании сейчас серьезно не хватает жилья для беженцев из Украины, а местные жители не обязаны разрешить им жить в их домах.
В середине декабря прошлого года британское правительство заявило, что Великобритания выдала украинским беженцам около 250 тысяч виз, при этом на 11 декабря в Великобританию уже приехали 195 тысяч людей, имеющие британские визы, а разрешение на продолжительное пребывание получили почти 30,5 тысячи человек.
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Дана Игумнова