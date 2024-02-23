Российская миссия в ООН ждет «проукраинский шабаш» в пятницу

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Западные страны планируют в ООН в пятницу устроить «проукраинский шабаш», отметил в своем телеграм-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
В тексте обращения написано, что этом случае в Нью-Йорке соберутся все министры европейских государств, при этом у России настрой боевой. Уточняется, что сбор европейских политиков связан со второй годовщиной начала спецоперации.
По его мнению, особого внимания заслуживают два события. В частности, в 10.00 (18.00 мск) начало дебатов в Генассамблее ООН, где Российская Федерация выступает второй после главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
А в 15.00 (23.00 мск) запланировано заседание СБ ООН с участием генсека ООН Антониу Гутерреша по Украине. Полянский подчеркнул, что Россия будет выступать одной из последних среди членов СБ.
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«В Нью-Йорк как мухи слетаются министры европейских стран, которых здесь не увидишь на мероприятиях по действиям Израиля в Газе», - отметил Полянский.
А в 15.00 (23.00 мск) запланировано заседание СБ ООН с участием генсека ООН Антониу Гутерреша по Украине. Полянский подчеркнул, что Россия будет выступать одной из последних среди членов СБ.
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Дана Игумнова