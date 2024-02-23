Песков: Кремль в прямых контактах с Арменией разъяснит её позицию по ОДКБ

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Россия намерена напрямую выяснить значение заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна относительно дальнейшего неучастия страны в Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Никаких официальных уведомлений из Еревана не поступало.
Ереван и ранее неоднократно обвинял ОДКБ и Россию в невыполнении обязательств. Председатель Совета безопасности республики Армен Григорян в январе заявил, что Армения от ОДКБ «не ждёт ничего хорошего». Пашинян в ноябре проигнорировал саммит глав государств-членов организации в Минске.
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Александр Бойцов