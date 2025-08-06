Смыли унитаз — готовьтесь к выезду: Юрист Ефремова разобрала новую трактовку закона о тишине

06 августа 2025, 16:54

Адвокат объяснила сообщения о выселении из квартиры из-за смыва унитаза ночью

Фото: iStock/Ake Ngiamsanguan

Выселение за ночной душ невозможно без замера уровня шума и соответствующего закона. Так сообщения СМИ о применении закона о тишине к бытовым звукам прокомментировала адвокат Коллегии адвокатов «Sed Lex» Вера Ефремова в разговоре с Pravda.Ru.





По ее словам, в обсуждении соответствующих вопросов следует ориентироваться только на официальные источники. Если документ действительно существует, то он должен быть опубликован на сайте Госдумы, иметь номер и статус рассмотрения, добавила Ефремова.



Адвокат подчеркнула, что в рамках закона о тишине важны не сами звуки, а уровень шума.





«Закон о тишине действует. И там написано конкретное количество децибел. Для того чтобы понять, нарушена тишина или нет, нужно замерить уровень шума. Если уровень шума превышает тот уровень децибелов, который указан в законе, значит, это нарушение закона о тишине. Если не превышает, то, значит, все в норме. Это замеряют эксперты», — добавила Ефремова.