Юрист рассказал, как наказать соседа за шум по ночам

05 августа 2025, 17:21

Адвокат Карабанов: оштрафовать за нарушение тишины могут лишь после замеров шума

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Оштрафовать человека за нарушение режима тишины можно только в том случае, если превышение допустимых пределов шума подтвердится при специальных замерах. Об этом сообщил адвокат Александр Карабанов.





По его словам, которые приводит Общественная Служба Новостей, понять, насколько сильно шумит бытовая техника, жилец может при помощи измерительного прибора. Его можно приобрести и выполнить замеры самостоятельно или вызвать для этого специалистов.



Юрист пояснил, что нарушением считается превышение уровня шума именно в квартире соседей. Чтобы не допустить на этой почве конфликта, важно заранее позаботиться о звукоизоляции.

«Если громкость звуков, проникающих через элементы конструкции дома к другим жильцам, не дотягивает до предельного количества децибел, прописанного в законе, то и санкций никаких для владельца шумящей техники не последует», — говорится в материале.

«Если человек хочет доказать, что его сосед нарушает закон о тишине — техника у него шумит или музыка громкая, — то ему нужно вызвать специальную службу, которая сделает замеры в его квартире и зафиксирует их соответствующим протоколом», — сказал собеседник издания.