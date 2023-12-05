«Смыть позор кровью»: почему осужденный за педофилию режиссер «Ералаша» отправился на СВО

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Бывший режиссер «Ералаша» Илья Белостоцкий, осужденный за совращение 13-летнего мальчика, отправился в зону проведения спецоперации. О том, почему деятель культуры решил принять участие в боевых действиях, и кто еще был помилован за совершение тяжких резонансных преступлений, расскажет редакция «Радио 1».
За что осужден Белостоцкий
В 2022 году Илья Белостоцкий был приговорен к 14 годам лишения свободы за совершение насильственных действий в отношении несовершеннолетнего. Позже его действия были переквалифицированы, что позволило сократить срок пребывания в колонии до 6,5 лет.
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Режиссер был помещен в СИЗО в 2020 году. Срок его содержания до суда исчислялся как один день за полтора. Когда Белостоцкому оставалось отбыть 4,5 года лишения свободы, он заявил, что намерен отправиться на СВО.
Белостоцкий отправился на СВО
Бывший режиссер Белостоцкий опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» пост, в котором обратился к аудитории с просьбой простить его и сообщил, что заключил контракт с Минобороны РФ.
Он заявил, что во все времена люди смывали позор кровью и добавил, что хочет вернуть своей семье возможность гордиться им. Режиссер по-прежнему настаивал на своей невиновности и говорил, что намерен своим поступкам доказать всем, что готов отстоять правду ценой своей жизни.
«Я хочу показать государству, что оно напрасно списало меня в расход, а обычным людям, живущим в нём, что они напрасно меня прокляли. Если я никому не нужен в режиссерском кресле, возможно я пригожусь хотя бы в окопе», — заявил Белостоцкий.Он также добавил, что любит свою страну и народ, несмотря ни на что.
Информацию о том, что бывший заключенный отправился на фронт, позже подтвердила его сестра. Она заявила, что родственник редко выходит на связь и находится в зоне боевых действий с осени текущего года, приводит ее слова MSK1.RU.
Владислав Канюс, истязавший студенту, помилован из-за участия в СВО
Прежде жестоко расправившийся с 23-летней студенткой Владислав Канюс получил помилование из-за участия в СВО. Резонансное убийство было совершено в 2022 году. Канюс на протяжении шести часов истязал свою бывшую возлюбленную Веру Пехтелеву, а затем задушил ее шнуром от утюга.
Злоумышленник был приговорен к 17 годам лишения свободы. Однако в 2023 году Канюс заключил контракт с Минобороны РФ, отправился в зону проведения боевых действий и был помилован.
Участник ритуальных убийств в Ярославле получил свободу после участия в СВО
Участник секты, которая убивала и ела людей, Николай Оголобяк получил помилование после 13 лет заключения. Жуткие ритуальные убийства потрясли Ярославль в 2008 году. Оголобяк получил самый большой срок, так как был единственным совершеннолетним участником секты. Освободиться из колонии по отбытии срока он должен был в 2030 году, однако после службы в зоне проведения СВО, был помилован.
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По некоторым данным, бывший заключенный получил ранение и в настоящее время находится дома.
Житель Перми, пропустивший тело женщины через мясорубку, помилован
Дмитрий Зеленский был приговорен к 11 годам за убийство и расчленение тела своей возлюбленной. Пермяк задушил 27-летнюю девушку, затем разрезал ее тело на части и пропустил через мясорубку. Спустя год заключения, убийца отправился в зону проведения СВО, где принял участие в боевых действиях, за что был помилован.
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