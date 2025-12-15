Смоленск борется за звание молодёжной столицы России
Город-герой Смоленск по праву привлекает внимание своей ухоженностью, архитектурным обликом и развитой, удобной для жизни инфраструктурой. Уже в следующем году он может получить статус молодёжной столицы России, и внести вклад в это достижение способен каждый неравнодушный житель страны.
В 2025 году Смоленск стал участником Всероссийской премии молодёжных инициатив «Время молодых», представив себя в специальной номинации — «Молодёжная столица России». По итогам заочного этапа город вошёл в число финалистов и продолжает борьбу за престижное звание. Вместе со Смоленском за победу соревнуются Вологда, Салехард, Сыктывкар, Томск и Челябинск.
Смоленск относится к числу старейших городов России: его летопись берёт начало в 863 году. Город расположен между Москвой и Минском, на пересечении ключевых транспортных маршрутов, что на протяжении столетий обеспечивало ему роль важного культурного и экономического центра региона.
Сегодня в Смоленске формируется современное и открытое городское пространство с развитой инфраструктурой, ориентированной на комфортную жизнь. Здесь созданы условия для профессионального роста, самореализации и разнообразного досуга. Особое внимание уделяется поддержке студенчества и молодых семей, благодаря чему город становится всё более привлекательным для молодого поколения. Отдельным приоритетом является развитие креативных индустрий: Смоленск входит в число ведущих российских площадок этого направления и регулярно принимает масштабные мероприятия Союзного государства.
Помимо этого, город сохраняет статус одного из ключевых образовательных центров региона. В настоящее время в Смоленске работают 30 учреждений среднего профессионального образования и 16 высших учебных заведений, в которых обучаются около 45 тысяч студентов. Совокупность этих факторов формирует атмосферу динамичного, устремлённого в будущее города, уверенно претендующего на звание молодёжной столицы России.
Поддержать Смоленск и принять участие в народном голосовании можно до 19 декабря на портале «Госуслуги». Имя победителя станет известно уже 20 декабря.
