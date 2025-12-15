Смоленск борется за звание молодёжной столицы России

15 декабря 2025, 14:34

Фото: iStock/Pavel Sofronov

Город-герой Смоленск по праву привлекает внимание своей ухоженностью, архитектурным обликом и развитой, удобной для жизни инфраструктурой. Уже в следующем году он может получить статус молодёжной столицы России, и внести вклад в это достижение способен каждый неравнодушный житель страны.