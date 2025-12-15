20 школьников стали лауреатами подмосковного фестиваля профильного образования
Во Фрязине состоялся фестиваль профильного образования «ПрофГоризонт». Он проходил на базе технопарка «Исток – РТУ МИРЭА», сообщили в пресс-службе Минобразования Подмосковья.
Фестиваль объединил выставку достижений школьников, занимающихся цифровыми технологиями, представление инженерных проектов в области ИТ и робототехники, презентации исследовательских проектов. Более 20 школьников стали лауреатами.
В числе победителей – проект Юлии Кутузовой из лицея №5 Подольска «Театр в чемодане». Это модель для предварительной планировки театральных сцен в соответствии с математическими принципами золотого сечения и правилами третей.
Ещё один лауреат – Евгений Франчук из Кадетской школы-интерната с первоначальной лётной подготовкой им. Покрышкина во Фрязине. Он разработал математическую модель расчёта эффективности системы ПВО в зависимости от параметров предполагаемой угрозы.
По итогам фестиваля прошёл круглый стол с участием индустриальных партнёров технопарка, представителей школ и администраций городских округов.
