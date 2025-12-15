20 школьников стали лауреатами подмосковного фестиваля профильного образования

15 декабря 2025, 11:40

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Во Фрязине состоялся фестиваль профильного образования «ПрофГоризонт». Он проходил на базе технопарка «Исток – РТУ МИРЭА», сообщили в пресс-службе Минобразования Подмосковья.