Педагог из Химок Ирина Канесева выиграла конкурс «Красивая мама 2025»
Учитель-логопед из Химок Ирина Канесева победила в престижном конкурсе красоты и материнства «Красивая мама 2025». Её признали лучшей среди 17 финалисток, представлявших разные регионы России, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Ирина работает в детском саду «Аистёнок» при школе «Флагман» в Химках. Профессиональный опыт в образовательной сфере превышает 14 лет. Несмотря на занятость, женщина решила попробовать свои силы на конкурсе.
Среди участниц были представительницы разных профессий – врачи, педагоги, спортсменки и актрисы. Ирину в зале поддерживали муж и дети.
Её сын Станислав учится в Первом Московском кадетском корпусе, где зарекомендовал себя как перспективный военнослужащий. Дочь Софья занимается чир спортом в студии «Арион», успешно выступает на всероссийском уровне.
Конкурс включал такие задания, как представление, демонстрация талантов и совместное выступление с детьми. Победительница также участвовала в традиционном дефиле.
