Педагог из Химок Ирина Канесева выиграла конкурс «Красивая мама 2025»

12 декабря 2025, 22:09

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Учитель-логопед из Химок Ирина Канесева победила в престижном конкурсе красоты и материнства «Красивая мама 2025». Её признали лучшей среди 17 финалисток, представлявших разные регионы России, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.