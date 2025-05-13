В Петербурге возбудили дело о покушении на звезду «Убойной силы» Леонова-Гладышева

Евгений Леонов-Гладышев (фото: РИА Новости / Алексей Даничев)
В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство народного артиста России Евгения Леонова-Гладышева, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Инцидент произошёл ещё в 2018 году — актёра и президента региональной гильдии киноактеров жестоко избили у станции метро «Парнас» при невыясненных обстоятельствах. В результате нападения он получил тяжёлые травмы: ушиб головного мозга, открытую черепно-мозговую травму и перелом височной кости.
73-летний артист впал в кому, утратил способность ходить и узнавать людей. Сообщается, что в последнее время его состояние немного улучшилось.
Сейчас следователи вновь начали допросы — они опрашивают самого актёра, его супругу Елену и возможных свидетелей нападения.
По словам Леонова-Гладышева, летом 2018 года он направлялся пешком к метро, чтобы сесть на утренний поезд в Москву на съёмки телепередачи. Возле входа в вестибюль к нему подошли двое незнакомцев, между ними произошёл конфликт. Кто эти мужчины и имеют ли они отношение к нападению — пока не установлено.
В апреле 2025 года Евгений Леонов-Гладышев и его супруга стали гостями программы Андрея Малахова, где рассказали о сложном и болезненном пути восстановления после трагедии.
Актёр приобрёл широкую известность благодаря роли Васи Векшина в легендарном сериале «Место встречи изменить нельзя». Позже зрители полюбили его в образе майора Шишкина в сериале «Убойная сила».
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73-летний артист впал в кому, утратил способность ходить и узнавать людей. Сообщается, что в последнее время его состояние немного улучшилось.
Сейчас следователи вновь начали допросы — они опрашивают самого актёра, его супругу Елену и возможных свидетелей нападения.
По словам Леонова-Гладышева, летом 2018 года он направлялся пешком к метро, чтобы сесть на утренний поезд в Москву на съёмки телепередачи. Возле входа в вестибюль к нему подошли двое незнакомцев, между ними произошёл конфликт. Кто эти мужчины и имеют ли они отношение к нападению — пока не установлено.
В апреле 2025 года Евгений Леонов-Гладышев и его супруга стали гостями программы Андрея Малахова, где рассказали о сложном и болезненном пути восстановления после трагедии.
Актёр приобрёл широкую известность благодаря роли Васи Векшина в легендарном сериале «Место встречи изменить нельзя». Позже зрители полюбили его в образе майора Шишкина в сериале «Убойная сила».
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Дайана Хусинова