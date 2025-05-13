В Петербурге возбудили дело о покушении на звезду «Убойной силы» Леонова-Гладышева

Фигурист Илья Авербух оказался в центре скандала после интервью Ксении Собчак, в котором он рассказал о своей первой встрече с будущей женой — актрисой Лизой Арзамасовой. На момент знакомства девушке было 15 лет. Они встретились на проекте «Лед и пламень» в 2010 году.