Петербуржцы отправили более двух тысяч открыток через «Почту Памяти»

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Жители и гости Санкт-Петербурга отправили больше двух тысяч открыток через «Почту Памяти» в кинотеатре «Аврора». Такие данные предоставил руководитель штаба регионального отделения «Бессмертного полка России», главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.
Посетители кинотеатра могли с помощью «Почты памяти» отправить открытку с поздравлениями в любую точку России, пишет «Петербургский дневник». На предлагаемых открытках были изображены афиши знаменитых советских фильмов военной тематики.
Воспользоваться услугой можно было с 24 апреля по 9 мая.
Тем временем порядка 44 тысяч человек посетили кинопарк «Москино» в праздничные дни, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента культуры.
Всего в кинопарке состоялось 14 показов.
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Воспользоваться услугой можно было с 24 апреля по 9 мая.
Тем временем порядка 44 тысяч человек посетили кинопарк «Москино» в праздничные дни, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента культуры.
«К 80-летию Победы в кинопарке «Москино» прошли военно-исторические реконструкции, показы постановки «Победа! Знамя над Рейхстагом», а также концерты, спектакли и многое другое. В течение праздников здесь побывали около 44 тыс. человек», — говорится в сообщении.
Всего в кинопарке состоялось 14 показов.
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Элина Позднякова