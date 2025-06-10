«Смотрите, какое животное в Москве нашёл»: боец СВО записал видео с зумером со спущенными штанами

10 июня 2025, 20:31

В Москве отпускник из зоны СВО снял на видео зумера со спущенными штанами

Фото: iStock/fortton

В Москве военнослужащий, приехавший в отпуск из зоны СВО, встретил зумера со спущенными штанами и записал диалог с ним на видео. Об этом пишет издание Lenta.ru.





Встреча бойца с молодым человеком произошла в одном из столичных супермаркетов.





«Смотрите, какое животное в Москве нашёл», – заявил солдат, направив камеру на парня.