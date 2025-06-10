«Смотрите, какое животное в Москве нашёл»: боец СВО записал видео с зумером со спущенными штанами
В Москве отпускник из зоны СВО снял на видео зумера со спущенными штанами
В Москве военнослужащий, приехавший в отпуск из зоны СВО, встретил зумера со спущенными штанами и записал диалог с ним на видео. Об этом пишет издание Lenta.ru.
Встреча бойца с молодым человеком произошла в одном из столичных супермаркетов.
«Смотрите, какое животное в Москве нашёл», – заявил солдат, направив камеру на парня.По всей видимости, участнику СВО не понравился внешний вид молодого человека, у которого были покрашены волосы, а из-под спущенных брюк виднелось нижнее бельё.
В ответ на такие слова военного парень тоже достал телефон и начал снимать. После боец оскорбительно выразился в адрес зумера и прервал съёмку.