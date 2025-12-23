«Горько плакал»: стало известно, почему челябинец устроил скандал в детсаду

23 декабря 2025, 19:35

Отец объяснил скандал в детсаду Челябинска равнодушием Деда Мороза

Фото: iStock/Irina Gutyryak

Мужчина, который устроил скандал на новогоднем утреннике сына в детском саду, рассказал, что его сын горько плакал из-за того, что ему не достался подарок, однако аниматор в костюме Деда Мороза не обратил на него никакого внимания.





Напомним, новогодний утренник в детском саду № 26 в Челябинске завершился конфликтом между родителями после того, как одному из детей не достался подарок.



По данным RT, у Данила трое детей. Он впервые попал на утренник к сыну. Так вышло, что ребенку не хватило подарка. Малыш задал вопрос Деду Морозу, но тот просто отвернулся.





«Понимаете, этот аниматор мог сказать: "Сынок, извини, я забыл твой подарок. Ну понимаешь, я же пенсионер. Я старый стал, я не могу всех запомнить". И сказать: "Давай я к тебе приду, под ёлочку положу тихо"», — сказал Данил.

«Я понимаю: в нём добра больше, чем на всём земном шаре», — заключил Данил.