«Горько плакал»: стало известно, почему челябинец устроил скандал в детсаду
Отец объяснил скандал в детсаду Челябинска равнодушием Деда Мороза
Мужчина, который устроил скандал на новогоднем утреннике сына в детском саду, рассказал, что его сын горько плакал из-за того, что ему не достался подарок, однако аниматор в костюме Деда Мороза не обратил на него никакого внимания.
Напомним, новогодний утренник в детском саду № 26 в Челябинске завершился конфликтом между родителями после того, как одному из детей не достался подарок.
По данным RT, у Данила трое детей. Он впервые попал на утренник к сыну. Так вышло, что ребенку не хватило подарка. Малыш задал вопрос Деду Морозу, но тот просто отвернулся.
«Понимаете, этот аниматор мог сказать: "Сынок, извини, я забыл твой подарок. Ну понимаешь, я же пенсионер. Я старый стал, я не могу всех запомнить". И сказать: "Давай я к тебе приду, под ёлочку положу тихо"», — сказал Данил.
По словам мужчины, он разозлился не из-за отсутствия подарка, а из-за того, что ребёнок всё это время плакал, и никто из взрослых к нему не подошел. Однако в какой-то момент к мальчику подошел другой ребенок, попытался успокоить и вручил ему сюрприз.
«Я понимаю: в нём добра больше, чем на всём земном шаре», — заключил Данил.