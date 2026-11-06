Снег и гололедица ждут москвичей в выходные седьмого и восьмого ноября
В Москве и Подмосковье в выходные ожидается небольшой снег, а на дорогах местами возможна гололедица. Ночью температура опустится ниже нуля, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
В беседе с «Вечерней Москвой» синоптик сообщила, что похолодание начнется в конце рабочей недели. Днем в пятницу, шестого ноября, в столице ожидается от двух до четырех градусов тепла, в области — от одного до шести градусов выше нуля. Северный и северо-западный ветер усилится до пяти — десяти метров в секунду, местами порывы достигнут двенадцати — четырнадцати метров в секунду. Атмосферное давление составит семьсот сорок пять миллиметров ртутного столба.
В ночь на субботу, седьмого ноября, термометры в Москве покажут от нуля до двух градусов мороза, в Подмосковье температура опустится до минус шести. Местами пройдет небольшой снег, на дорогах возможна гололедица.
Днем в столице воздух прогреется до одного — трех градусов тепла, в регионе — до одного — четырех градусов выше нуля. Ветер подует с северо-запада и запада, сильных порывов синоптик не ожидает. Давление поднимется до семисот пятидесяти трех миллиметров ртутного столба.
В воскресенье, восьмого ноября, осадки сохранятся. Ночью местами пройдет снег, останется и риск гололедицы. Температура в городе составит от минус одного до плюс одного градуса, за его пределами — от трех градусов мороза до двух градусов тепла.
Днем в Москве ожидается от одного до трех градусов выше нуля, в области — от минус одного до плюс четырех. Скорость западного и северо-западного ветра составит пять — десять метров в секунду, давление достигнет семисот пятидесяти четырех миллиметров ртутного столба. В целом температура в выходные окажется близкой к климатической норме.
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