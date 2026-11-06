Снег и гололедица ждут москвичей в выходные седьмого и восьмого ноября

06 ноября 2026, 11:03

Фото: iStock/VvoeVale

В Москве и Подмосковье в выходные ожидается небольшой снег, а на дорогах местами возможна гололедица. Ночью температура опустится ниже нуля, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.