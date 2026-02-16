Жители Новосибирска массово жалуются на гололед

16 февраля 2026, 13:58

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Новосибирске за неделю с 5 по 11 февраля зафиксировано 138 обращений в травматологические пункты после падений на улице из-за гололеда. Об этом сообщили в региональном минздраве.