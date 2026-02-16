Жители Новосибирска массово жалуются на гололед
В Новосибирске за неделю с 5 по 11 февраля зафиксировано 138 обращений в травматологические пункты после падений на улице из-за гололеда. Об этом сообщили в региональном минздраве.
Местные жители жалуются, что по улицам города невозможно передвигаться из-за гололеда, наледи и сугробов. По данным Om1 Новосибирск, больше всего обращений по поводу некачественной уборки тротуаров поступило из Октябрьского района, где льдом покрыты пешеходные зоны у школ, остановок и рынка. В других районах города наблюдается похожая ситуация.
Тем временем первый заместитель главы администрации Центрального округа Дмитрий Есиков рассказал, что магистрали и тротуары в Новосибирске посыпают противогололедной смесью, которая растворяет лед и улучшает сцепление с дорогой.
