Снег и сильный ветер в Москве ждут в понедельник

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В понедельник, 14 октября, в Москве ждут снег и сильные порывы ветра. Комплекс городского хозяйства предупредил об этом жителей и туристов 13 октября вечером через Telegram.
«По данным синоптиков, с 9 утра и до ночи в столице будет идти дождь с мокрым снегом. Ветер может усилиться до 15 метров в секунду», — сообщает служба.
Москвичам и гостям столицы рекомендуют быть осторожными на улице во время непогоды. Людей просят не прятаться под деревьями и не оставлять машины под ветвями.
Ранее о снеге и похолодании предупредил москвичей ведущий специалист погоды «Фобос» Михаил Леус. Он сообщил, что на Москву движется Североатлантический циклон «Хельма», который принесёт похолодание, дожди и мокрый снег.
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Лия Мурадьян