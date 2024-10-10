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Синоптик Позднякова спрогнозировала приход урагана «Милтон» в Россию

Синоптик Позднякова: ураган «Милтон» может добраться до России через океан
10 октября 2024, 19:53
Фото: iStock/Aleksandr Geraskin

Фото: iStock/Aleksandr Geraskin

Мощный ураган «Милтон» через Атлантический океан может добраться до России. Об этом в разговоре с KP.RU сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, отголоски урагана могут ощутить в Мурманской области.

«Очень мощные для этих мест циклоны могут наделать неприятностей», — отметила Позднякова.



Эксперт пояснила, что россиянам не стоит ожидать такого же буйства стихии, как в Соединенных Штатах. На российскую территорию подобные циклоны могут принести лишь усиление ветра и осадки.

Позднякова добавила, что сейчас от берегов Африки движется ураган «Лесли». Они с «Милтоном» в какой-то момент окажутся крайне близко друг к другу: или они сольются и усилятся, или погасят друг друга, заключила синоптик.

Напомним, в американском штате Флорида полиция и Национальная гвардия эвакуировали свыше 5,5 млн человек. Людям пришлось покинуть свои дома из-за урагана «Милтон». Данная эвакуация стала одной из самых массовых за всю историю Штатов. Ураган «Милтон» достиг западного побережья Флориды вечером 9 октября.

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#погода
Адвокат Полякова рассказала, как обезопасить себя от телефонных мошенников
10 октября 2024, 19:35

Фото: Уполномоченный по защите прав предпринимателей

Телефонные мошенники постоянно совершенствуют свои методы и разрабатывают новые схемы обмана. Согласно исследованиям, около 40% таких преступлений осуществляется через мессенджеры. Адвокат Вероника Полякова, специализирующаяся на экономических и должностных преступлениях, рассказала предпринимателям Московской области о способах защиты своих данных на обучающем вебинаре.
По словам Поляковой, четверть всех уголовных дел в России связана с мошенничеством.

Наиболее распространённые виды мошенничества — телефонные и цифровые преступления, совершаемые через интернет. Полякова подробно описала различные виды мошенничества, такие как фишинг, сайты-двойники, звонки с поддельным голосом и обман от знакомых людей.

Она также упомянула о новых видах мошенничества: поддельные звонки «из судов» и «Мой бизнес».

Адвокат предложила некоторые рекомендации для повышения безопасности и защиты от мошенников:

  • активируйте двухфакторную аутентификацию на портале госуслуг;
  • установите приложения для обнаружения подозрительных звонков на вашем мобильном устройстве;
  • ограничьте поступающие вызовы только теми контактами, которые уже сохранены в вашем телефоне.

Полякова подчеркнула важность отслеживания новостей о новых видах мошенничества.

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#мошенники
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«Самые большие губы России»: как жила звезда телешоу Кристина Рэй, бесследно пропавшая в Сочи, подробности
10 октября 2024, 19:29

Фото: соцсети К. Рэй

Звезда телешоу, обладательница самых больших губ в РФ 35-летняя Кристина Рэй пропала в Сочи. Причиной ее исчезновения может служит наркотическая зависимость. Также есть версия, что девушка боится ложиться на лечение в рехаб, поэтому и скрывается от всех.
О том, как сложилась жизнь звезды российских телешоу, что послужило причиной исчезновения Кристины Рэй и где ее могут удерживать, расскажет редакция «Радио 1».

«Кололась и пила ежедневно»: Подруга Рэй о ее многолетней зависимости


Наркотические вещества Кристина употребляет уже много лет. Свою зависимость она никогда не стремилась скрыть от общественности. Эту информацию подтвердила и коллега по проекту «Перезагрузка» на ТНТ Юлия Пугаева.

По словам девушки, знакомство произошло в 2018 году. Пугаева отзывается о пропавшей, как о доброй и отзывчивой. Однако существенными проблемами, которые повлияли на жизнь Кристины, стали наркотическая и алкогольная зависимость.

«Мы прожили вместе месяц на квартире, когда шли съемки проекта. Она ежедневно употребляла пиво», — призналась Пугаева.

Переезд в Сочи и жизнь после проекта «Перезагрузка»


После съемок в «Перезагрузке» девушки еще какое-то время поддерживали связь, однако через некоторое время перестали общаться. Последний раз Юлия писала пропавшей Кристине несколько лет назад.

В то время Рэй уже успела пройти курс лечения в реабилитационном центре.

«В 2022-м я летала отдыхать в Сочи и написала ей, чтобы увидеться. Она промолчала. С тех пор я ей не навязывалась», — пояснила Пугаева.

«Самые большие губы России»: Как Рэй попала в Книгу рекордов Гиннеса


Помимо «Перезагрузки», Рэй также успела поучаствовать в проекте «ДОМ-2».

В 22 года девушка попала в Книгу рекордов Гиннеса как обладательница самых больших губ в России. Она неоднократно проводила операции по их увеличению. Но после развода с мужчиной, в браке с которым прожила 7 лет, Рэй поменяла отношение к жизни. Она удалила все филлеры и вернулась к прежнему облику. К тому же, по ее мнению, слишком пухлый рот привлекал к ней совсем не тех мужчин.

Фото: соцсети К. Рэй
Несмотря на это Кристина считала себя более женственной и уверенной в себе именно с необычной внешностью.

«С такими губами я стала девочка-девочка!», — говорила Рэй.

Исчезновение Кристины Рэй в Сочи: наркотики, удерживание в заложниках


Правоохранители расследуют исчезновение Кристины. На сегодняшний день уже удалось найти молодого человека, с которым звезду российских телешоу видели в последний раз. Мужчину допросили и составили протокол по статье об употреблении запрещенных веществ.

Отмечается, что волонтеры «ЛизаАлерт» также участвуют в поисках. Согласно информации Telegram-канала SHOT, девушка могла сбежать к своему другу, чтобы с ним употреблять наркотики у него на квартире.

По словам друзей и знакомых пропавшей, в последнее время Рэй часто ходила на вечеринки и общалась с Романом Михиным (его знают по кличке Кот). Близкие подозревают, что Рэй может скрываться у него на квартире, где они вместе употребляют запрещенные вещества.

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Кот Ларри выбежал из офиса британского премьера при появлении Зеленского
DM: кот Ларри покинул резиденцию на Даунинг-стрит, когда туда вошел Зеленский
10 октября 2024, 19:18

Фото: iStock/Nils Jacobi

Главный мышелов Соединенного Королевства кот Ларри, который проживает в резиденции британских премьер-министров на Даунинг-стрит, не захотел находиться в одном помещении с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание The Daily Mail.
На кадрах, опубликованных РИА Новости, можно увидеть, как Ларри убегает из здания правительственной резиденции в момент, когда туда входит Зеленский вместе с действующим премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Уточняется, что политиков происходящее позабавило.




Напомним, кот Ларри, который был взят из приюта, служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года. Коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. С 1929 года животные имеют официальный статус и жалование в 100 фунтов ежегодно.

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#коты
#зеленский
#великобритания
#политика
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Манул Тимофей продолжает зажировку
Московский зоопарк: набор веса у манула Тимофея продолжается по плану
10 октября 2024, 19:13

Фото: istockphoto/Elen Marlen

Набор веса у манула Тимофея в Московском зоопарке продолжается по плану, он уже поправился до 5,5 килограммов. Об этом со ссылкой на учреждение сообщает РИА Новости. Отмечается, что рожденный в разгар пандемии кот здоров и становится все более пушистым.
«Зажировка у Тимофея продолжается по плану. Зоологи следят за рационом манула, периодически его взвешивают. Если около месяца назад он весил 4,5, то сейчас его вес уже около 5,5 килограммов», — рассказали в зоопарке.
Там также отметили, что Тимофея продолжают кормить по два раза в день: утром — перепелка, вечером — крыса, а по воскресеньям — разгрузочный день.

В учреждении добавили, что пока что кот активно гуляет на улице, но с приходом холодов его прогулки сократят только до ночных.

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#кот
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#москва
#животное
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Собянин: в Печатниках на Юго-Востоке Москвы появится новый деловой центр
10 октября 2024, 18:49

Фото: сайт Кремля

На Юго-Востоке столицы в Печатниках появится новый деловой центр. Об этом в Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что «Южный порт — Текстильщики» сконцентрирует в себе развитие автомобилестроения, а также высокотехнологичные компании.
«На основании архитектурного строительного анализа было выбрано около шести таких главных точек развития, которые являются по сути дела новыми центрами Москвы. Один из таких (центров — прим. ред.) — это Печатники», — пояснил Собянин.
Он добавил, что сейчас принята концепция создания проекта, который реорганизует промзоны. Речь идет о площади в 18 миллионов «квадратов», из которых девять миллионов отводится так называемому деловому строительству — предприятия, технопарки, офисы. Остальная часть — жилстрой.

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Психиатр Вилков назвал основной ингредиент продуктивности
Психиатр Вилков: Повышению продуктивности способствует позитивная мотивация
10 октября 2024, 18:21

Фото: iStock/Atomic62 Studio

Психиатр, психотерапевт Алексей Вилков заявил, что повысить продуктивность и эффективность в любом деле в первую очередь помогает правильная мотивация, настрой человека.
«Если мотивация находится на высоком уровне, это положительно влияет на повышение продуктивности. Важно избегать переутомлений, необходимо делать определенные задачи с перерывами, давая себе время для отдыха и восстановления для того, чтобы не возникало чувство усталости», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Вилков.

Также для повышения продуктивности важно хвалить себя за промежуточные результаты и вести здоровый образ жизни, добавил специалист.

До этого психолог Майя Голубева раскрыла признаки мужчины-абьюзера.

«Абьюзер старается регулировать все сферы жизни своей жертвы, подавляя её свободу. Также он применяет различные методы эмоционального насилия, такие как унижения и угрозы, чтобы подорвать самооценку жертвы, заставляя её чувствовать себя беспомощной и зависимой. Абьюзер использует манипуляции и ложь, чтобы достичь своих целей, создавая иллюзию контроля», — прокомментировала в беседе с RuNews24.ru Голубева.

Она подчеркнула, что при обнаружении у своего партнёра таких признаков, необходимо немедленно обращаться за помощью к профессионалам.

Ранее психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова заявляла, что наиболее частыми причинами ссор в отношениях являются деньги, дети, а также взаимоотношения и распределение обязанностей в семье.

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Категории водительских прав, расшифровка: что значит каждое из обозначений
10 октября 2024, 18:17

Фото: iStock/anyaberkut

В России водительские права бывают разных категорий в зависимости от типа транспортного средства, которым разрешено управлять их владельцу. Это связано с разнообразием видов транспорта на дорогах — от мопедов до автобусов. Для управления различными транспортными средствами требуются разные навыки вождения, а правила дорожного движения для некоторых из них имеют свои особенности. Поэтому были введены разные категории водительских прав, которые соответствуют определенным видам транспорта.
О категориях прав, их различиях, а также о том, на каких машинах и с какими отметками в правах можно ездить — в материале «Радио 1».

Что такое категории водительских прав?

Категории водительских прав — это классификация, которая определяет, транспортными средствами какого вида может управлять водитель. Наличие определенной категории в правах дает право управлять транспортными средствами соответствующей категории или подкатегории.

Как понять, к какой категории относится автомобиль?

Фото: iStock/3dan3

Чтобы понять, к какой категории относится ваш автомобиль, нужно обратиться к паспорту транспортного средства или СТС.

Например, категория «М» предназначена для мопедов и легких квадроциклов, категория «А» — для мотоциклов, категория «В» — для легковых автомобилей и т. д.

Какие категории есть в водительском удостоверении?

В водительском удостоверении могут быть следующие категории:
  • М — мопеды и легкие квадроциклы;
  • А — мотоциклы;
  • В — легковые автомобили;
  • ВЕ — легковые автомобили с прицепом (до 750 кг);
  • B1 — трициклы и квадроциклы;
  • C — грузовые автомобили (свыше 3,5 тонн);
  • С1 — грузовые автомобили (от 3,5 до 7,5 тонн);
  • CE — грузовые автомобили с прицепом (свыше 750 кг);
  • D — автобусы;
  • D1 — автобусы (до 16 мест);
  • DE — автобусы с прицепом;
  • Tm — трамваи;
  • Tb — троллейбусы.
Важно помнить, что наличие категории в правах не дает права управлять любым транспортным средством соответствующей категории. Например, наличие категории «В» не дает права управлять грузовым автомобилем категории «С».

Какие подкатегории есть в водительском удостоверении?

Фото: iStock/ttretjak

Подкатегории в водительском удостоверении позволяют управлять транспортными средствами с ограничениями по массе, количеству пассажиров или другим параметрам.

Например, подкатегория «В1» позволяет управлять трициклами и квадрициклами, а подкатегория «А1» — легкими мотоциклами.

Какие совместные категории есть в водительских правах?

Совместные категории в водительских правах позволяют управлять транспортными средствами, которые относятся к нескольким категориям.

Например, категория «BE» позволяет управлять легковым автомобилем с прицепом, а категория «DE» — автобусом с прицепом.

Можно ли управлять автомобилем без соответствующей категории?

Фото: iStock/Maksim Mikhailov

Управление автомобилем без соответствующей категории является нарушением правил дорожного движения и может повлечь за собой штраф и другие санкции. Поэтому перед тем, как сесть за руль, убедитесь, что у вас есть все необходимые категории в правах.

Вождение автомобиля при неимении в правах соответствующей категории приравнивается к вождению без прав и влечет за собой штраф от 5 до 15 тысяч рублей и задержание транспортного средства.

Как получить новую категорию прав?

Для получения новой категории прав необходимо пройти обучение в автошколе и сдать экзамены в ГИБДД. После успешной сдачи экзаменов вы получите новое водительское удостоверение с соответствующей категорией.

Фото: iStock/IvanSpasic

Обратите внимание, что для получения некоторых категорий может потребоваться дополнительное обучение и сдача дополнительных экзаменов. Например, для получения категории «Е» необходимо пройти дополнительное обучение и сдать экзамен на право управления транспортным средством с прицепом.

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«Дешевый продукт»: Диетолог развеяла миф о пользе самой популярной каши
Диетолог Дианова: манная каша не несет никакой пользы для человека
10 октября 2024, 18:04

Фото: iStock/MiMaLeFi

10 октября отмечается Всемирный день каш. Традиционное блюдо кухонь многих народов мира продолжает оставаться популярным на протяжении уже более тысячи лет. Не случайной стала поговорка «Щи, да каша — пища наша».
Врач-гастроэнтеролог, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» сообщила, что самая бесполезная для рядового человека каша — манная.

«Манка — это дешевый продукт, который раньше позволял быстро накормить смешанными видами белка. Это быстро, удобно, но не сытно. Манка рафинирована и лишена всех полезных веществ. В ней одни содержатся одни углеводы, высокий гликемический индекс, нет витаминов группы B. В этой каше нет смысла. Она подходит тем, у кого есть серьезные заболевания с ЖКТ, стадия обострения, но при отсутствии сахарного диабета», — объяснила диетолог.

По ее словам, очень подходят для российской популяции гречневая, овсяная и пшённая каши.

«В гречке белка 14%, а в овсянке 12%. Это если мы говорим про долголетие, здоровый вес, отсутствие сахарного диабета», — посоветовала эксперт.

Она подчеркнула, что важно не есть одну большую порцию каши, а добавлять в нее что-то полезное, чтобы было вкуснее и интереснее.

«В пшено можно добавить тыкву и изюм. Можно добавлять банановой пюре — это все будет клетчатка. Здесь нужно вспомнить принцип тарелки, чтобы все было равномерно», — сказала врач.

Нурия Дианова отметила, что кашу можно дополнять не только фруктами и сухофруктами, но и тем, что вкусно именно вам и не вредит вашему ЖКТ.

«Если вам нравится, как некоторым мои пациенткам, овсяная каша с огурцами и яйцом, то пожалуйста, никто не говорит, что нельзя. Все регулируется вашими привычками и тем, как это переносит ваше ЖКТ», — заключила собеседница.

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В Балашихе снесли аварийный жилой дом на восемь квартир
10 октября 2024, 17:55

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный аварийный жилой дом на восемь квартир, построенный в 1958 году и находящийся в аварийном состоянии, снесли на Кооперативной улице в микрорайоне Железнодорожный города Балашиха, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Общая площадь кирпичного дома составляла немногим более 440 квадратных метров. Здание признали аварийным, жильцов оттуда расселили, после чего постройка долго пустовала. Основные элементы здания разрушились, прилегающая территория была в запущенном состоянии, туда имелся свободный доступ. Здание включили список на ликвидацию и летом этого года снесли», — говорится в сообщении.
В настоящее время работы по сносу дома полностью завершены, участок полностью очищен от здания и строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, администрация округа ещё не приняла.

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#мособлархитектура
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