Синоптик Позднякова спрогнозировала приход урагана «Милтон» в Россию

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Мощный ураган «Милтон» через Атлантический океан может добраться до России. Об этом в разговоре с KP.RU сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, отголоски урагана могут ощутить в Мурманской области.
Эксперт пояснила, что россиянам не стоит ожидать такого же буйства стихии, как в Соединенных Штатах. На российскую территорию подобные циклоны могут принести лишь усиление ветра и осадки.
Позднякова добавила, что сейчас от берегов Африки движется ураган «Лесли». Они с «Милтоном» в какой-то момент окажутся крайне близко друг к другу: или они сольются и усилятся, или погасят друг друга, заключила синоптик.
Напомним, в американском штате Флорида полиция и Национальная гвардия эвакуировали свыше 5,5 млн человек. Людям пришлось покинуть свои дома из-за урагана «Милтон». Данная эвакуация стала одной из самых массовых за всю историю Штатов. Ураган «Милтон» достиг западного побережья Флориды вечером 9 октября.
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«Очень мощные для этих мест циклоны могут наделать неприятностей», — отметила Позднякова.
Эксперт пояснила, что россиянам не стоит ожидать такого же буйства стихии, как в Соединенных Штатах. На российскую территорию подобные циклоны могут принести лишь усиление ветра и осадки.
Позднякова добавила, что сейчас от берегов Африки движется ураган «Лесли». Они с «Милтоном» в какой-то момент окажутся крайне близко друг к другу: или они сольются и усилятся, или погасят друг друга, заключила синоптик.
Напомним, в американском штате Флорида полиция и Национальная гвардия эвакуировали свыше 5,5 млн человек. Людям пришлось покинуть свои дома из-за урагана «Милтон». Данная эвакуация стала одной из самых массовых за всю историю Штатов. Ураган «Милтон» достиг западного побережья Флориды вечером 9 октября.
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Екатерина Коршунова