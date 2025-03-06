Маврикиев день 7 марта: что нужно делать, чтобы избежать болезней и ссор, а также привлечь достаток, народные приметы

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В народном календаре 7 марта — Маврикиев день. В этот день люди старались по приметам определить, какой будет весна. В этот день православная церковь чтит память мученика Маврикия Апамейского. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
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Святой Маврикий, военачальник из Апамеи Сирийской, стал известен как мученик за свою неуклонную веру в Христа. В 305 году, во время гонений на христиан при правлении императора Максимиана Галерии, он и его сын Фотин, а также 70 его воинов столкнулись с жестокими преследованиями.
Языческие жрецы донесли императору о том, что Маврикий активно проповедует христианство. В результате он был вызван на суд, где вместе с сыном и воинами стойко исповедовал свою веру, несмотря на угрозы и пытки. Их подвергали ужасным мучениям: били, жгли и истязали с помощью железных крючьев. В особо жестоком акте насилия юного Фотина казнили на глазах у отца, но даже это не сломило дух святого Маврикия, который радовался мужеству сына.
Затем мучителей не удовлетворили простые пытки, и они придумали более изощренный способ наказания: святых отвели на болотистую местность и привязали к деревьям, обмазав медом. Это привлекло множество насекомых, которые жестоко жалили их. В течение десяти дней они терпели жажду и голод, но продолжали молиться и прославлять Бога.
Наконец, инаковерцы решили казнить их, отрубив головы. Тела Маврикия и его последователей остались без погребения, но верующие христиане тайно похоронили их останки в ночь после казни, почтив память мучеников и сохранив их наследие для будущих поколений.
Приметы дня
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- Если целый день стоит туман, значит, лето будет дождливым.
- Снег гладкий — к неурожайному году, рыхлый — наоборот, к богатому урожаю.
- Пурга в этот день говорит о том, что весна затянется.
- Грачи и ласточки прилетели — к дружной весне.
- Если 7 марта стоит сухая и холодная погода, то осенью не будет почти дождей.
Что можно делать в Маврикиев день
Наши предки на Маврикии занимались удобрением почвы, начинали возить на поля навоз. Этот день благоприятен и для уходи за комнатными растениями.
В этот день принято подкармливать вернувшихся перелетных птиц, привлекая тем самым в дом достаток и удачу.
Для женщин этот день отлично подходит для ухода за собой. Результат от всех процедур будет длительным.
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Что нельзя делать в этот день
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В этот день не рекомендуется заниматься домашними делами, так как считается, что это может негативно сказаться на благополучии семьи. Мести пол в этот день тоже нежелательно, так как это может привести к выметанию удачи и счастья из дома.
На Маврикия избегают стирки и глажки белья, поскольку такие действия могут спровоцировать болезни и ссоры в семье.
Плохой приметой считается сыграть свадьбу в этот день, так как это сулит беды для молодой семьи.
В Маврикиев день мужчины не должны первыми приветствовать женщин. Наши предки считали, что это может привести к отсутствию уважения в семье.
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