Снег под контролем: в Казани за зиму зафиксировали более 100 жалоб на уборку дворов

06 февраля 2026, 20:04

В Казани россияне массово жалуются на неубранный снег и наледь

Фото: Istock / serts

С начала зимнего сезона в Казани зафиксировано более ста обращений, связанных с некачественной уборкой снега. Об этом сообщает «Татар-информ».