Снег под контролем: в Казани за зиму зафиксировали более 100 жалоб на уборку дворов
С начала зимнего сезона в Казани зафиксировано более ста обращений, связанных с некачественной уборкой снега. Об этом сообщает «Татар-информ».
По данным Госжилинспекции Республики Татарстан, с 31 декабря по 5 февраля в ведомство поступило 107 официальных жалоб на неубранный снег и наледь во дворах и на крышах многоквартирных домов.
В инспекции подчеркнули, что эта цифра отражает только зарегистрированные обращения. Сообщения жителей в социальных сетях и мессенджерах в статистику не включались.
При этом жалоб на неправомерное начисление платы за уборку и вывоз снега от собственников жилья не поступало. В Госжилинспекции пояснили, что расходы на эти работы, как правило, уже входят в общую квитанцию за коммунальные услуги.
Также в ведомстве напомнили о действующих нормативах. Уборка снега на основных тротуарах должна завершаться не позднее чем через шесть часов после окончания снегопада, а на остальных территориях — в течение двенадцати часов. Работы начинаются при высоте снежного покрова свыше двух сантиметров.
