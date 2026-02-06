Мать-одиночка поехала в Турцию ради операции по уменьшению желудка и не выжила

06 февраля 2026, 19:26

Daily Mail: Туристка сделала операцию на желудке в Турции и не выжила

Фото: iStock/hxdbzxy

Страдающая от лишнего веса туристка поехала в Турцию ради уменьшения желудка и не выжила после операции. Об этом пишет издание Daily Mail.