Мать-одиночка поехала в Турцию ради операции по уменьшению желудка и не выжила
Страдающая от лишнего веса туристка поехала в Турцию ради уменьшения желудка и не выжила после операции. Об этом пишет издание Daily Mail.
Трагедия произошла с 26-летней матерью-одиночкой Хелисией Ашаму из Великобритании еще в 2019 году. Детали этого дела стали известны только недавно благодаря судебному иску, поданному её близкими.
Ашаму обратилась в организацию, специализирующуюся на медицинском туризме. Она оплатила проживание в отеле Измира на сумму 3,3 тысячи фунтов стерлингов (345,3 тысячи рублей) и прошла шунтирование желудка в местной больнице.
В результате операции у путешественницы произошла остановка сердца. Через восемь дней, несмотря на усилия врачей, она перестала подавать признаки жизни. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной её смерти стал недостаток кровообращения в кишечнике, вызванный послеоперационными осложнениями.
Родители Хелисии, Тойин и Ойебанджи Ашаму, подали иск против Трейси Оздемир, которая вела бизнес под брендом Get Slim в Турции. Суд удовлетворил требования семьи, а компенсация ущерба составила 858 тысяч фунтов стерлингов (89,7 миллиона рублей).
