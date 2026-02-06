Стала известна причина смерти россиянки в Египте
РИА Новости: причиной смерти туристки из РФ в Египте стали рак и болезнь печени
Причиной смерти туристки из России в египетском Шарм-эш-Шейхе стали рак и болезнь печени. Об этом сообщил РИА Новости источник в местной больнице.
69-летнюю гражданку России госпитализировали после ужина в ресторане отеля в Шарм-эш-Шейхе. Через 12 дней она скончалась. Роспотребнадзор обратился к министерству здравоохранения Египта и Ассоциации туроператоров России с запросом о расследовании обстоятельств смерти туристки.
