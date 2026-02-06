Стала известна причина смерти россиянки в Египте

06 февраля 2026, 19:43

РИА Новости: причиной смерти туристки из РФ в Египте стали рак и болезнь печени

Фото: iStock/sudok1

Причиной смерти туристки из России в египетском Шарм-эш-Шейхе стали рак и болезнь печени. Об этом сообщил РИА Новости источник в местной больнице.