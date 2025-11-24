ОЖД: поезда Ленинградского направления задерживаются из-за обледенения сети
Несколько пригородных поездов на Ленинградском направлении и МЦД-3 в сторону Ипподрома задерживаются. Об этом пишет РИА Новости.
Причиной стали неблагоприятные погодные условия, в частности, обледенение контактной сети. В пути следования поезда отклоняются от графика до 60 минут. Также возможны задержки в обратном направлении. ОЖД принимает меры для нормализации расписания и ввода поездов в график. Пассажиров просят учитывать изменения и заранее планировать свои поездки.
