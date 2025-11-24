День Ивана Милостивого 24 ноября: Зачем перебирать зимнюю одежду и оставлять на могилах угощение, народные приметы и запреты
Согласно народному календарю, 25 ноября на Руси отмечали Иванов день, или День Ивана Милостивого. Свое название он получил в честь почитаемого в православии святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. Наши предки верили, что в этот праздник следует проявлять особую щедрость и сострадание ко всем нуждающимся, чтобы заручиться милостью Божьей и святым заступничеством на предстоящую зиму. Подробнее о традициях, приметах и запретах дня — в материале «Радио 1».
История праздникаПраздник имеет христианские корни и посвящен памяти святителя Иоанна Милостивого, который жил в VI–VII веках и занимал пост патриарха в Александрии. Еще при жизни он прославился своим необычайным милосердием и добротой. Считается, что, приняв высокий сан, он первым делом распорядился учесть всех нищих и убогих в городе, чтобы обеспечить их ежедневным пропитанием.
Известна история о том, как к нему пришел просить милостыни обнищавший богач, и святитель, не раздумывая, дал ему из казны шесть серебряных монет. Когда же его слуги удивились такой щедрости, Иоанн ответил: «Разве не Христос просит?» — тем самым уча, что всякая помощь, оказанная страждущему, есть помощь Самому Господу.
В 619 году Иоанн Милостивый был вынужден покинуть Александрию из-за персидского вторжения в Египет. Он отправился в Константинополь на корабле. Однако у Родоса судно попало в сильный шторм, а святителю явилось видение, предвещающее его скорую кончину. Иоанн скончался в родном городе Амафунте. Вскоре после его смерти у гробницы начали происходить чудеса. На Руси этого святого особенно почитали как покровителя нуждающихся и заступника перед Богом за милость к людям.
Традиции дняВ этот ноябрьский день, когда осень уже отступала, а зима вступала в свои права, на Руси соблюдали несколько важных обычаев, призванных обеспечить благополучие и милость высших сил.
Самый главный обряд дня – обязательная милостыня. Люди выходили на улицы и одаривали нищих и странников едой, деньгами или теплой одеждой. Считалось, что даже малая лепта, поданная от чистого сердца, очищает душу и привлекает в дом достаток.
Существовал также обычай приходить на кладбище и оставлять на могилах усопших родственников угощение – блины, пироги или кутью. Верили, что это умиротворяет души предков и они, в свою очередь, будут милостивы к живым.
В этот день было принято перебирать зимнюю одежду, проверяя ее целостность, чинить и вывешивать на мороз для «очищения». Считалось, что морозный воздух выбивает из шуб и тулупов всю скопившуюся «скверну» и хворь.
Хозяйки готовили особый сбитень – горячий напиток на основе меда, трав и пряностей. Им не только согревались, но и поили больных, веря, что в Иванов день он обладает особой силой.
К святому Иоанну Милостивому обращались с особой молитвой все обиженные и неправедно обделенные. Люди просили у него заступничества, восстановления справедливости и милости к своим обидчикам, чтобы разорвать круг вражды.
Народные запретыЧтобы не навлечь на себя беду, в День Ивана Милостивого строго запрещалось:
- Отказывать в помощи. Тот, кто в этот день прогонял просящего, рисковал сам оказаться в нищете и нужде, так как отворачивался от самого Христа.
- Хвастаться и бахвалиться. Излишняя гордость и кичливость своим достатком считались большим грехом, который мог разгневать святого покровителя дня.
- Заниматься тяжелым физическим трудом. Работы, связанные с рубкой дров, строительством и другим напряженным трудом, откладывались, чтобы не растрачивать энергию, предназначенную для дел милосердия.
- Ссориться и сквернословить. Любой конфликт и бранное слово в этот день, по поверьям, отталкивали милость Божью и навлекали на семью раздоры.
Приметы
- Ясный день предвещал скорые морозы.
- Обильный иней на деревьях и изгородях сулил добрый урожай овса в следующем году.
- Если снег ложился на мерзлую землю, это предсказывало богатый урожай хлебов.
- Разгоравшийся с треском огонь в печи указывал на скорое наступление сильных холодов и вьюг.
- Какая погода на Иоанна – таким будет и начало декабря