Согласно народному календарю, 25 ноября на Руси отмечали Иванов день, или День Ивана Милостивого. Свое название он получил в честь почитаемого в православии святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. Наши предки верили, что в этот праздник следует проявлять особую щедрость и сострадание ко всем нуждающимся, чтобы заручиться милостью Божьей и святым заступничеством на предстоящую зиму. Подробнее о традициях, приметах и запретах дня — в материале «Радио 1».





История праздника

Традиции дня

Народные запреты

Отказывать в помощи. Тот, кто в этот день прогонял просящего, рисковал сам оказаться в нищете и нужде, так как отворачивался от самого Христа.

Тот, кто в этот день прогонял просящего, рисковал сам оказаться в нищете и нужде, так как отворачивался от самого Христа. Хвастаться и бахвалиться. Излишняя гордость и кичливость своим достатком считались большим грехом, который мог разгневать святого покровителя дня.

Излишняя гордость и кичливость своим достатком считались большим грехом, который мог разгневать святого покровителя дня. Заниматься тяжелым физическим трудом. Работы, связанные с рубкой дров, строительством и другим напряженным трудом, откладывались, чтобы не растрачивать энергию, предназначенную для дел милосердия.

Работы, связанные с рубкой дров, строительством и другим напряженным трудом, откладывались, чтобы не растрачивать энергию, предназначенную для дел милосердия. Ссориться и сквернословить. Любой конфликт и бранное слово в этот день, по поверьям, отталкивали милость Божью и навлекали на семью раздоры.

