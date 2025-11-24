В Кузбассе ведут усиленные работы по уборке снега

24 ноября 2025, 11:27

Фото: iStock/nantonov

Губернатор Кузбасса Илья Середюк поручил местным властям и дорожным службам направить все силы на расчистку дорог и тротуаров от снега, пишет «Сiбдепо».





Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов сообщил, что минувшей ночью спецтехника функционировала во всех районах, а утром уборочные работы продолжились. Всего задействовано 116 единиц техники и 176 рабочих. Основное внимание уделяется главным магистралям, тротуарам, остановкам, а также подходам к социальным объектам.





«Сигналы жителей, в том числе из соцсетей, поручил отрабатывать адресно», — уточнил Анисимов.

«В ночь на 24 ноября и в утренние часы в столице ожидаются переход температуры через ноль градусов в сторону отрицательных значений, снег, дождь, в отдельных районах — ледяной дождь. Погода может способствовать образованию гололедицы. Городские службы работают в режиме повышенной готовности», — говорится в сообщении.