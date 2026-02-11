11 февраля 2026, 09:58

Согласно народному календарю, 12 февраля отмечается день, известный как «Трёхсвятье» или «Васильев день». Такое название появилось потому, что православная церковь в эту дату совместно чтит память трёх великих святителей — Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. В народной традиции с этим днём связаны особые обычаи, направленные на привлечение благополучия, и строгие запреты. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции и обряды дня Народные запреты Приметы



История праздника

Традиции и обряды дня

Народные запреты

Ходить в лес и охотиться. Считалось, что с этого дня у диких зверей начинается брачный сезон, и тревожить лес считалось не только грехом, но и крайне опасным делом;

Считалось, что с этого дня у диких зверей начинается брачный сезон, и тревожить лес считалось не только грехом, но и крайне опасным делом; Заниматься рукоделием. Прядение, шитье и вязание были под строгим запретом. Из-за этого в народе праздник получил дополнительное название — «День трёх святителей-непрядильщиков». Считалось, что игла или веретено в этот день могут «запутать» судьбу;

Прядение, шитье и вязание были под строгим запретом. Из-за этого в народе праздник получил дополнительное название — «День трёх святителей-непрядильщиков». Считалось, что игла или веретено в этот день могут «запутать» судьбу; Надевать новое, особенно красное. Новая одежда, купленная или надетая в этот день, по приметам, быстро износится. А красный цвет и вовсе ассоциировался со ссорами и негативными эмоциями, поэтому его избегали, чтобы не привлечь раздоры;

Новая одежда, купленная или надетая в этот день, по приметам, быстро износится. А красный цвет и вовсе ассоциировался со ссорами и негативными эмоциями, поэтому его избегали, чтобы не привлечь раздоры; Стирать и долго смотреться в зеркало. Стирка сулила «утечку» из дома здоровья и удачи вместе с водой. Незамужним девушкам также запрещалось подолгу смотреться в зеркало, особенно в чужое, чтобы не отдать свою красоту и молодость.

Приметы