Васильев день 12 февраля: как привлечь денежную удачу, сохранить здоровье и красоту, народные приметы
Согласно народному календарю, 12 февраля отмечается день, известный как «Трёхсвятье» или «Васильев день». Такое название появилось потому, что православная церковь в эту дату совместно чтит память трёх великих святителей — Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. В народной традиции с этим днём связаны особые обычаи, направленные на привлечение благополучия, и строгие запреты. Подробности — в материале «Радио 1».
История праздникаПраздник в честь трёх вселенских учителей был установлен в Константинополе в XI веке, чтобы разрешить споры среди верующих о том, кто из святителей более велик. Согласно преданию, сами святые явились во сне митрополиту Иоанну Мавропу и повелели установить общий день памяти, провозгласив их равными перед Богом. С тех пор 12 февраля церковь прославляет их совместный подвиг.
Василий Великий (ок. 330–379 гг.) — архиепископ Кесарии Каппадокийской. Он был выдающимся богословом, защитником православной веры от ересей, автором монашеского устава и создателем идеи первого иконостаса. Прославился нестяжательством и активной благотворительностью, организацией больниц и приютов для бедных, за что получил прозвище «Великий».
Григорий Богослов (ок. 329–390 гг.) — архиепископ Константинопольский. Современник и друг Василия Великого, глубокий мыслитель и поэт. Своими трудами он внёс неоценимый вклад в формирование учения о Святой Троице, за что и был удостоен имени «Богослов».
Иоанн Златоуст (ок. 347–407 гг.) — архиепископ Константинопольский. Прославился как непревзойдённый проповедник (отсюда имя «Златоуст») и смелый обличитель пороков как простых людей, так и власть имущих. Его литургия и проповеди о милосердии и нравственной чистоте легли в основу богослужебной жизни церкви.
Традиции и обряды дняВ народном сознании Трёхсвятье было днём наведения порядка и подготовки к будущему. Считалось, что добрые начинания, заложенные в этот день, принесут плоды в течение всего года.
День считался особенно благоприятным для усердного труда, прежде всего мужского: заготовки дров, починки дома и инструментов. Женщинам же следовало заняться генеральной уборкой, разбором завалов и вещей. Однако это был не просто быт: выметая сор, символически избавлялись от всего старого и ненужного, «освобождая место» для нового благополучия. Важным ритуалом было выставление старой обуви за порог, что означало уход прошлых обид и ссор.
Васильев день считался одним из лучших в году для примирения. Люди верили, что ссора, начатая 12 февраля, может затянуться на целый год, поэтому старались избегать конфликтов. Также это было удачное время, чтобы посоветоваться с родными по давно назревшим вопросам — считалось, что решение найдётся быстрее.
Чтобы привлечь денежную удачу, проводили особый ритуал: церковную свечу трижды обвязывали красной нитью, зажигали и ставили на монету, читая специальный заговор. Кроме того, в доме полагалось иметь денежный запас, но при этом категорически избегать давать или брать в долг, чтобы «не отдать своё благополучие».
На стол в этот день обязательно ставили мясные блюда, особенно жаркое и щи. Чем богаче и разнообразнее было угощение, тем более сытным и успешным предстоял год для всей семьи. Эта традиция перекликается с другим Васильевым днём (14 января), где главным блюдом был поросёнок как символ плодородия.
Народные запретыС Трёхсвятием были связаны запреты, нарушение которых, по поверьям, сулило неприятности. В этот день было запрещено:
- Ходить в лес и охотиться. Считалось, что с этого дня у диких зверей начинается брачный сезон, и тревожить лес считалось не только грехом, но и крайне опасным делом;
- Заниматься рукоделием. Прядение, шитье и вязание были под строгим запретом. Из-за этого в народе праздник получил дополнительное название — «День трёх святителей-непрядильщиков». Считалось, что игла или веретено в этот день могут «запутать» судьбу;
- Надевать новое, особенно красное. Новая одежда, купленная или надетая в этот день, по приметам, быстро износится. А красный цвет и вовсе ассоциировался со ссорами и негативными эмоциями, поэтому его избегали, чтобы не привлечь раздоры;
- Стирать и долго смотреться в зеркало. Стирка сулила «утечку» из дома здоровья и удачи вместе с водой. Незамужним девушкам также запрещалось подолгу смотреться в зеркало, особенно в чужое, чтобы не отдать свою красоту и молодость.
Приметы
- На Трёхсвятие потепление — в феврале жди морозов. Аномально тёплая погода в этот день считалась обманчивой и предвещала возвращение сильных холодов к концу месяца;
- Иней на деревьях — к скорому потеплению. Пушистый иней сулил повышение температуры в ближайшие дни;
- Прилетели грачи 12 февраля — к неурожаю. Ранний прилёт грачей, вопреки ожиданиям, трактовался как плохой знак для будущего хлеба, хотя и сулил обилие лесных ягод;
- Солнце садится в облака — быть метели. Багровое солнце, скрывающееся в густых облаках на закате, предвещало снежную бурю.