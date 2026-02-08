Жителей столицы предупредили о гололедице и снеге

08 февраля 2026, 13:45

Синоптик Ильин: Москву ждут морозы до –22° и снег

Фото: Istock/BrianAJackson

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил прогноз погоды в Москве на ближайшую неделю.





В беседе с «RT» Ильин отметил, что в понедельник ожидается облачная погода без осадков. Ночью температура в Москве составит –15…–13 °C, а в области — –18…–13 °C, местами столбики термометров опустятся до –22 °C.

«Днём в Москве — –11…–9 °C, по области — –14…–9 °C. Гололедица», — подчеркнул эксперт.