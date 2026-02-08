Жителей столицы предупредили о гололедице и снеге
Синоптик Ильин: Москву ждут морозы до –22° и снег
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил прогноз погоды в Москве на ближайшую неделю.
В беседе с «RT» Ильин отметил, что в понедельник ожидается облачная погода без осадков. Ночью температура в Москве составит –15…–13 °C, а в области — –18…–13 °C, местами столбики термометров опустятся до –22 °C.
«Днём в Москве — –11…–9 °C, по области — –14…–9 °C. Гололедица», — подчеркнул эксперт.Во вторник и среду, по словам синоптика, местами пройдёт небольшой снег. Температура в ночь на вторник составит –14…–12 °C, днём — –10…–8 °C. В среду ночью осадков практически не будет, воздух остынет до –18…–16 °C.
Ильин сообщил, что днём снова возможен небольшой снег при температуре –9…–7 °C. В четверг ночью прогнозируют –13…–8 °C, днём — –7…–2 °C. В пятницу дневные температуры ожидаются в диапазоне –10…–5 °C, ночные — –8…–3 °C, заключил специалист.