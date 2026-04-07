«Снегопад и заморозки»: Москвичам рассказали о погоде на текущей неделе

07 апреля 2026, 11:48

Синоптик Цыганков: В Москве на текущей неделе ожидаются заморозки до -5 °C

На текущей неделе в столичном регионе ожидаются заморозки до -5 °C и снег. Такой прогноз сделал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.





По его словам, во вторник в Москве и Подмосковье будет облачно, пройдет небольшой дождь, а температура воздуха составит порядка +6…+11 °C. 8 апреля также ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут дождь, мокрый снег, а утром возможна гололедица. Ночью температура составит -3…+2 °C, а днем — около +4…+9 °C.





«9 апреля станет еще холоднее: будет облачно, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега. Температура ночью составит от 0 до -5 °C, днем — от -1 до +5 °C. 10 апреля также сохранится холодная погода: облачно, небольшие осадки, ночью от 0 до -5 °C, днем от +1 до +5 °C», — рассказал Цыганков Агентству городских новостей «Москва».

«Может выпасть 7—8 см снега. И дневная температура будет не выше +3 °C. В субботу днем, сразу после снега, будет порядка +8…+9 °C. В воскресенье дневная температура поднимется до +11…+13 °C, будет много солнца», — уточнил синоптик.