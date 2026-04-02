В РАН объяснили предстоящий снег в Москве возвратным похолоданием
Предстоящее понижение температуры в столичном регионе с дождем и мокрым снегом связано с возвратным похолоданием. Об этом рассказал директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.
Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин не исключил мокрый снег в Москве в ночь на воскресенье при температуре 0...+5 °С.
По словам Семенова, такое понижение температуры можно сравнить с «бабьим летом», которое приносит кратковременное тепло осенью. Возвратное похолодание работает по похожему принципу.
«В апреле такие заморозки чаще носят характер погодной аномалии и не являются устойчивым климатическим эффектом. Как правило, подобные периоды длятся от двух до пяти суток, после чего температурный фон возвращается к сезонной норме», — пояснил Семенов в разговоре с Москвой 24.
Эксперт уточнил, что подобные процессы связаны с кратковременными вторжениями холодного воздуха при переходе к летнему сезону. Такие явления возможны и в мае.
При этом начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал Агентству городских новостей «Москва», что на следующей неделе погода будет дождливая и прохладная, но все равно превысит климатическую норму на 4 градуса.
«Морозы к нам не возвращаются. На следующей неделе у нас ожидается хорошая погода, немножко будет более дождливо и попрохладнее. Мы просто разбаловались: у нас март и начало апреля были аномально жаркими. Мы потихоньку возвращаемся к норме, но все равно выше нее», — сказал Цыганков.
По его прогнозу, до 8 апреля воздух в столичном регионе будет прогреваться до +10…+15 °С, ночью похолодает до 0…+5 °С. Местами по области не исключено понижение до -1 °С.