В РАН объяснили предстоящий снег в Москве возвратным похолоданием

02 апреля 2026, 13:41

Фото: iStock/Liudmila Kiermeier

Предстоящее понижение температуры в столичном регионе с дождем и мокрым снегом связано с возвратным похолоданием. Об этом рассказал директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.





Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин не исключил мокрый снег в Москве в ночь на воскресенье при температуре 0...+5 °С.



По словам Семенова, такое понижение температуры можно сравнить с «бабьим летом», которое приносит кратковременное тепло осенью. Возвратное похолодание работает по похожему принципу.





«В апреле такие заморозки чаще носят характер погодной аномалии и не являются устойчивым климатическим эффектом. Как правило, подобные периоды длятся от двух до пяти суток, после чего температурный фон возвращается к сезонной норме», — пояснил Семенов в разговоре с Москвой 24.

«Морозы к нам не возвращаются. На следующей неделе у нас ожидается хорошая погода, немножко будет более дождливо и попрохладнее. Мы просто разбаловались: у нас март и начало апреля были аномально жаркими. Мы потихоньку возвращаемся к норме, но все равно выше нее», — сказал Цыганков.