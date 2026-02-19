Высота снежного покрова в Москве к 20 февраля достигнет экстремальных значений
Синоптик Позднякова: Высота сугробов в Москве достигнет экстремальных значений
Высота снежного покрова в Москве к 20 февраля приблизится к экстремальным значениям. Об этом предупредила ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.
По ее словам, высота снежного покрова в Москве определяется по данным главной климатической станции города — ВДНХ. По состоянию на утро четверга, 19 февраля, там зафиксировали 49 сантиметров снега.
«В течение дня ожидается еще от 7 до 15 миллиметров осадков в виде сильного снега, местами с метелью, а ночью добавится еще 2–4 миллиметра. Таким образом, высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет: на 20 февраля рекорд для ВДНХ составляет 64 сантиметра», — сказала Позднякова Москве 24.
Она добавила, что следующая порция снега в столичном регионе ожидается 23–24 февраля. Однако предстоящий снегопад будет менее интенсивным, заключила синоптик.
Тем временем вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр посоветовал водителям во время мощных снегопадов не выезжать на своем автомобиле и использовать общественный транспорт.
«Если же человек выехал на своей машине, нужно не забыть проверить наличие жидкостей омывателей стекла. Щётка также должна быть при себе в такую погоду», — отметил эксперт в разговоре с RT.
Он призвал соблюдать дистанцию на дорогах и не совершать резких движений и манёвров, пропускать тех, кто сильно спешит, и не вступать с ними в противоборство.
В условиях сильного снегопада и низкой видимости Хайцеэр порекомендовал включать передние и задние противотуманные фары, а также аварийные огни, чтобы автомобиль было видно.