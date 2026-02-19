Высота снежного покрова в Москве к 20 февраля достигнет экстремальных значений

19 февраля 2026, 13:22

Синоптик Позднякова: Высота сугробов в Москве достигнет экстремальных значений

Фото: iStock/Thomas B Lee

Высота снежного покрова в Москве к 20 февраля приблизится к экстремальным значениям. Об этом предупредила ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.





По ее словам, высота снежного покрова в Москве определяется по данным главной климатической станции города — ВДНХ. По состоянию на утро четверга, 19 февраля, там зафиксировали 49 сантиметров снега.





«В течение дня ожидается еще от 7 до 15 миллиметров осадков в виде сильного снега, местами с метелью, а ночью добавится еще 2–4 миллиметра. Таким образом, высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет: на 20 февраля рекорд для ВДНХ составляет 64 сантиметра», — сказала Позднякова Москве 24.

«Если же человек выехал на своей машине, нужно не забыть проверить наличие жидкостей омывателей стекла. Щётка также должна быть при себе в такую погоду», — отметил эксперт в разговоре с RT.