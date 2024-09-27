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Снегоплавильные пункты подготовили к зиме в Москве

В Москве подготовили к зиме 51 снегоплавильный пункт
27 сентября 2024, 15:28
Фото: istockphoto/Leonid Ikan

Фото: istockphoto/Leonid Ikan

51 снегоплавильный пункт подготовили к зиме в Москве. Об этом сообщило правительство столицы 27 сентября.
Общая мощность всех пунктов позволяет переплавлять около 650 кубометров снега в сутки. Власти отметили, что все стационарные пункты соответствую экологическим требованиям, поэтому не приносят вред окружающей среде.

«В настоящее время все оборудование готово к работе. В октябре мы проведем финальные испытания», — добавили в столичном правительстве.



Как пояснил заместитель мэра Петр Бирюков, снегоплавильные пункты работают на подаче тепла от сточных вод, которое и плавит снежную массу.

К зимнему сезону готовится и столичный метрополитен. Чтобы температура на станциях и в поездах оставалась комфортной, в метро проверяют исправность воздушно-тепловых завес и меняют вестибюльные двери. Тоннельная вентиляция и кондиционеры перейдут на зимний режим с наступлением холодов.

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В Московской области установили защитные ограждения вдоль железнодорожных путей
27 сентября 2024, 15:50

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Московской области было установлено около одного километра ограждений вдоль железнодорожных путей с начала года, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В этом году мы продолжаем реализовывать комплекс мер по обеспечению и повышению безопасности на железной дороге. Так, с начала года оборудовано около 1 км ограждений, из них из них 400 метров – железобетонные. Благодаря этому в регионе удалось ликвидировать более 160 «опасных» троп. Наибольший объём по устройству ограждений провели в Люберцах, Богородском, Сергиево-Посадском», — рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
Кроме того, меры по снижению риска травматизма на железной дороге включают строительство пешеходных переходов, установку камер для фиксации нарушений правил перехода путей, использование искусственных ограждений типа «змейка» и размещение информационных стендов на железнодорожных станциях региона.

Ежедневно более ста волонтёров и сотрудников администраций округов предотвращают около тысячи нарушений, патрулируя станции и проводя рейды. Однако уровень смертности остаётся высоким: в этом году на железнодорожных путях в Московской области погибло около 147 человек, причём более 84 случаев произошло на небезопасных участках.

Министерство транспорта Подмосковья призывает всех жителей и гостей региона быть внимательными и использовать только санкционированные переходы для пересечения железнодорожных путей, ожидать поезда на платформах на безопасном расстоянии, снимать наушники и не отвлекаться на телефон.

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«Фашистские остатки»: Адвокат рассказал, сможет ли Панин* укрыться от правосудия
Адвокат Бурдюг: Панина* могут не передать РФ из-за политического конфликта
27 сентября 2024, 15:48

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Алексей Панин* был заочно приговорён к шести годам лишения свободы по обвинению в призывах к терроризму.
Адвокат Московского региона, член Адвокатской Палаты Москвы Василий Бурдюг в беседе с «Радио 1» сообщил, что вынесение заочного приговора безусловно является основанием для объявления в розыск, в том числе и международный.

«Учитывая сейчас напряженность в отношениях между Россией и некоторым количеством стран в мире в связи с конфликтом на Украине, можно предугадать бездействие органов прокуратуры в ряде стран. Известно, что всегда, даже в благополучные годы Англия с большим трудом экстрадировала от себя преступников, а Испания всегда это делала с удовольствием. С Америкой раньше у нас были нормальные отношения. Зависит от того, где его может настигнуть рука правосудия: если в стране, которая будет выполнять международные соглашения в содействии по уголовному преследованию преступников, то его возьмут под стражу и передадут нашим властям», — объяснил эксперт.

Он также отметил, что в гражданстве Панину* уважающая себя страна откажет, однако и здесь есть подводные камни.

«Не исключаю, что, учитывая острый политический момент, где Россию пытаются негативно выставить в мировом сообществе, любой протестующий против нас будет положительным героем. На фоне этого, возможно, у него получится каким-то образом легализоваться», — сказал адвокат.

По его словам, стоит учитывать, что есть страны, которые торгуют гражданствами за деньги, потому что для них любое поступление в бюджет значимо.

«Если помните, фашистские остатки в Южной Америке – это был неблагополучный регион, где регион, где можно было получить гражданство с подменой имени», — рассказал специалист.

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*Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента в России.
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Психолог Таранова заявила о необходимости сюсюканья с детьми
27 сентября 2024, 15:31

Фото: iStock/Prostock-Studio

Сюсюканье с маленькими детьми вовсе не вредно. Об этом рассказала детский психолог Ирина Таранова, пояснив, что эмоциональное общение учит развивать речью.
«Обычно то, что понимается под сюсюканьем, относится к детям до первого года жизни, но иногда, конечно, встречается и позже. Нет ничего страшного в том, что родители это делают, потому что первое общение с ребёнком должно быть эмоционально окрашенным. Это очень живое общение, где-то утрированное, для того чтобы ребёнок научился реагировать на речь и эмоциональное состояние взрослого, и при этом чувствовал себя в комфорте и безопасности», — пояснила Таранова в беседе с Общественной Службой Новостей.

Она подчеркнула, что сюсюканье необходимо для малышей, другое дело, когда такое общение происходит с ребенком семи лет и старше. По словам специалиста, подобный стиль общения можно использовать примерно до четырехлетнего возраста, далее это становится неуместным.

Однако не стоит разговаривать с ребенком как со взрослым. Это может вызвать тревожность и беспокойство, которые могут перерасти в нервозность детей, эмоциональную неустойчивость, плаксивость, нарушение сна или питания. Происходит это из-за отсутствия у ребенка ощущения защищённости.

Таким образом, родители должны учитывать особенности возраста детей, выбирая манеру общения с ними, заключила специалист.

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Строительство детсада со своим кинотеатром в Мытищах завершат в конце 2025 года
27 сентября 2024, 15:23

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Трёхэтажный детский сад со своим кинотеатром, рассчитанный на 225 воспитанников в возрасте от полутора до семи лет, строят на территории городского округа Мытищи, работы начались в марте текущего года, сдать объект в эксплуатацию планируются до конца 2025 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«В настоящее время строительная готовность объекта составляет 27%: построена половина надземной части здания», — говорится в сообщении.
Отмечается, что общая площадь детского сада составит около 4 тысяч квадратных метров. В здании предусмотрены групповые ячейки со спальнями, игровыми, раздевалками, обеденными зонами и туалетами, а также многофункциональный физкультурный зал и музыкальный зал, в котором можно будет устраивать показы детских фильмов. А на прилегающей территории оборудуют отдельные игровые зоны для каждой группы.

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#детский сад
#детсад
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Стало известно, когда выгоднее всего покупать квартиры в Москве
Эксперт Негинский: квартиры в Москве выгоднее покупать в конце года
27 сентября 2024, 14:59

Фото: iStock/Lazy_Bear

Недвижимость в Москве выгоднее всего покупать в конце года. Об этом рассказал эксперт рынка недвижимости, основатель аналитического агентства «Бюро Негинского» Андрей Негинский.
Он пояснил, что ситуация на рынке недвижимости зависит от ключевой ставки, наличия льготных ипотек, политической обстановки в мире и в стране. По словам эксперта, при стандартных обстоятельствах спрос на покупку квартир ниже всего в начале года и летом. Тогда застройщику приходится делать некоторые скидки или предлагать льготные условия приобретения, чтобы выполнить план.

При этом в предновогодние дни продавцы также делают скидки, чтобы привлечь новых клиентов.

«Самый большой ажиотаж на покупку недвижимости приходится на два периода: март-апрель, когда многие проявляют деловую активность после «зимней спячки», и сентябрь-октябрь, когда люди после отпусков активно начинают искать жилье. Однако покупка квартиры в пик деловой активности вряд ли будет наиболее экономически выгодной», — сказал специалист в беседе с «Известиями».

На сегодняшний день из-за отмены льготных ипотечных программ с господдержкой и для IT-специалистов, а также ужесточения семейной ипотеки в Москве спрос сильно просел. Поэтому застройщики все чаще соглашаются на большие скидки.

Таким образом, Негинский отметил, что выгоднее всего покупать квартиры в конце квартала или года. При этом девелоперы часто делают скидки покупателям, которые уже пришли в офис продаж, поэтому цена объекта на сайте не всегда является окончательной.

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Тихоходок впервые нашли на Земле Франца-Иосифа в Арктике
На Земле Франца-Иосифа в Арктике впервые нашли тихоходок
27 сентября 2024, 14:55

Фото: istockphoto/Holcy

Способных жить в экстремальных условиях микроскопических беспозвоночных тихоходок впервые нашли на Земле Франца-Иосифа в Арктике. Микроскопических животных обнаружили в пробе почвы на острове Земля Александры.
Как сообщает директор национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов «водяных медведей» или тихоходок заметили микробиологи Российского технического университета, которые вошли в арктическую экспедицию.

«Их впервые обнаружили на ЗФИ, под микроскопом в пробе почвы увидели неспешно шагающую тихоходку», — передает слова Кирилова ТАСС.

Ученые не исключают, что найденные на архипелаге животные могут быть новым видом тихоходок. Они уже отложили яйца в лаборатории, где их продолжают изучать.

Отметим, что национальный парк «Русская Арктика» является одним из самых труднодоступных в мире. Температура там опускается ниже минус 50 градусов Цельсия.

Схожие по части ДНК с бактериями экстремофилов тихоходки обитают в пресной воде и влажной почве, а также в лишайниках и мхах. Эти существа размером около 1 мм способны пережить радиацию, выжить в кипятке и даже при минус 250 градусов.

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#ученые
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#животные
#температура
#арктика
#лаборатории
#наука
#биология
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Миллиардер Ньель подтвердил оказание помощи Дурову после его задержания в Париже
27 сентября 2024, 14:55

Фото: istockphoto/Olga Ihnatsyeva

Французский миллиардер Ксавье Ньель подтвердил, что оказал помощь основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову после того, как тот был задержан в парижском аэропорту. Сейчас предприниматель и программист вынужден оставаться во Франции по условиям судебного контроля.
Основатель европейской телекоммуникационной группы Iliad заявил в эфире телеканала BFMTV, что для него Дуров не пересёк черту, так он ещё пока не был осуждён. И он не берётся сказать, собирался ли сооснователь и генеральный директор мессенджера переступить эту черту.

Одно могу вам сказать: когда появляются проблемы с законом, когда оказываешься в тюрьме, все вокруг вдруг исчезают. Остаёшься один со своими неприятностями», — сказал Ньель.

Он также добавил, что когда ему звонит друг и говорит, что у него проблемы, он всегда готов прийти на помощь. Об остальном миллиардер порекомендовал спрашивать у самого Дурова, так как это «его жизнь и его история».

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#жизнь
#telegram
#франция
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В МФЦ Московской области появились услуги БТИ
27 сентября 2024, 14:41

Фото: Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

Жители Московской области теперь могут заказывать межевые планы, технические паспорта и другие документы, связанные с объектами недвижимости, а также получать другие услуги от Бюро технической инвентаризации (БТИ) в офисах «Мои Документы», сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Специалисты БТИ ведут прием в 56 отделениях региональных МФЦ. Для жителей в этом есть очевидное преимущество, так как все наши офисы имеют удобную транспортную доступность, комфортные помещения и самое главное, в МФЦ появляется все больше видов социально значимых услуг и сервисов», — отметила директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.
БТИ представлено в 47 городских округах. Полный список адресов и график работы филиалов доступен на сайте.

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#мфц
#бти
#московская область
#услуги
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Повышение пенсий с 1 октября 2024: кому и на сколько проиндексируют выплаты
27 сентября 2024, 14:38

Фото: istockphoto / MonthiraYodtiwong

С 1 октября 2024 года в России запланировано повышение пенсий, что станет значимым событием для многих граждан, нуждающихся в дополнительной поддержке в условиях роста цен и инфляции. О том, кого коснутся изменения расскажет редакция «Радио 1».

Кому и на сколько повысят пенсию с 1 октября 2024

С 1 октября 2024 года запланировано повышение пенсий для двух категорий пенсионеров: военных пенсионеров и жителей страны, и тех, кто достиг 80-летнего возраста.

Военные пенсионеры смогут рассчитывать на индексацию своих выплат на 5,1%. Для граждан, которым исполнится 80 лет в сентябре, предусмотрена фиксированная выплата в двойном размере: с октября их пенсия увеличится с 8 134,88 рублей до 16 269,76 рублей. Это повышение будет произведено автоматически, без необходимости подавать какие-либо заявления.

Важно отметить, что данная надбавка касается исключительно получателей страховой пенсии по старости и не распространяется на инвалидов первой группы и пенсионеров, утративших кормильца.

Индексация военных пенсий

С 1 октября 2024 года военные пенсии ожидают повышения на 5,1%. Это изменение затронет около 2,7 миллиона человек, включая бывших военнослужащих и сотрудников силовых структур, таких как ФСБ, полиция, Следственный комитет, Росгвардия и другие.

Индексация военных пенсий будет определяться на основе роста денежного довольствия соответствующих категорий военнослужащих и сотрудников.

В соответствии с текущими стандартами при расчёте военных пенсий в настоящее время используется 85,47 % денежного довольствия. Однако с 1 октября 2024 года этот показатель возрастёт до 89,83%.

Данные о размерах денежного довольствия, учитываемого при исчислении военных пенсий, в период с 2020 по 2024 год:

  • 2020 год: 73,68% от денежного довольствия;
  • 2021 год: 74%;
  • 2022 год: 77,41%;
  • 2023 год: 85,47%;
  • 2024 год: 89,32%.
Средний размер военной пенсии в России составляет 41 тысячу рублей. Таким образом, индексация обеспечит прибавку примерно в 600 рублей.

Повышений пенсий для людей 80

Ещё одна категория граждан, которая может рассчитывать на повышение пенсий, — это люди старше 80 лет. Для них предусмотрены дополнительные меры поддержки, направленные на улучшение качества жизни и обеспечение достойного уровня дохода.

По федеральному закону № 400-ФЗ о страховых пенсиях пенсионерам старше 80 лет будет увеличена фиксированная выплата к страховой пенсии. Её размер на октябрь 2024 года составляет 8134,88 рублей. После повышения пенсионеры старше 80 лет будут получать в среднем 16 269,76 рублей. Эта мера позволит пожилым людям получать более высокий доход и обеспечить себе достойный уровень жизни.
Фото: istockphoto / blinow61

Индексация пенсий для людей, которые прекратили трудовую деятельность этим летом

С 1 октября 2024 года ожидается увеличение пенсий для граждан, которые завершили трудовую деятельность в сентябре. Это касается тех, кто продолжал работать после получения пенсии и теперь решил выйти на отдых.

С 2016 года в России действует запрет на индексацию пенсий трудящихся пенсионеров, который будет снят только в 2025 году. Тем не менее, после увольнения происходит перерасчет пенсии, предоставляющий пенсионерам увеличенные выплаты с учетом всех пропущенных индексаций.

Перерасчет начинается с 1 числа месяца, следующего за увольнением, и осуществляется автоматически через Пенсионный фонд России без необходимости подачи заявлений. Хотя процесс перерасчета занимает не менее месяца, средства за это время не теряются. После завершения перерасчета пенсионеры получат разницу между новой и старой пенсией за период ожидания.

Кому уже повышали пенсию в 2024 году

Некоторые категории граждан уже получили повышение пенсий в 2024 году.

  • С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличилась на 7,5%;
  • С 1 февраля пенсии федеральных льготников также повысились на 7,5%.;
  • С 1 апреля социальные пенсии увеличились на 7,5%.
Таким образом, разные категории пенсионеров получили увеличение пенсий в разное время.

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