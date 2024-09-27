Снегоплавильные пункты подготовили к зиме в Москве

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51 снегоплавильный пункт подготовили к зиме в Москве. Об этом сообщило правительство столицы 27 сентября.
Общая мощность всех пунктов позволяет переплавлять около 650 кубометров снега в сутки. Власти отметили, что все стационарные пункты соответствую экологическим требованиям, поэтому не приносят вред окружающей среде.
Как пояснил заместитель мэра Петр Бирюков, снегоплавильные пункты работают на подаче тепла от сточных вод, которое и плавит снежную массу.
К зимнему сезону готовится и столичный метрополитен. Чтобы температура на станциях и в поездах оставалась комфортной, в метро проверяют исправность воздушно-тепловых завес и меняют вестибюльные двери. Тоннельная вентиляция и кондиционеры перейдут на зимний режим с наступлением холодов.
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«В настоящее время все оборудование готово к работе. В октябре мы проведем финальные испытания», — добавили в столичном правительстве.
Как пояснил заместитель мэра Петр Бирюков, снегоплавильные пункты работают на подаче тепла от сточных вод, которое и плавит снежную массу.
К зимнему сезону готовится и столичный метрополитен. Чтобы температура на станциях и в поездах оставалась комфортной, в метро проверяют исправность воздушно-тепловых завес и меняют вестибюльные двери. Тоннельная вентиляция и кондиционеры перейдут на зимний режим с наступлением холодов.
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Лия Мурадьян