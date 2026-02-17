Подмосковных автомобилистов призвали к предельной осторожности из-за мороза и метели

17 февраля 2026, 15:20

Температура воздуха в Московском регионе в ночь на 18 февраля может упасть до -25°С. Синоптики также прогнозируют туман, изморозь и гололедицу на дорогах, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.





Самые сложные погодные условия ожидаются в четверг, 19 февраля. Метеорологи обещают сильный снег, метель, снежные заносы и гололёд. Жителям Подмосковья советуют соблюдать повышенные меры предосторожности, а при сильных осадках отложить поездки на личном транспорте.

«Оперативный штаб Минтранса региона контролирует погоду и дорожные условия, направляет спецтехнику и эвакуаторы на региональные дороги. Специалисты Мосавтодора работают круглые сутки. Свыше 500 единиц техники проводят противогололёдную обработку и убирают снег», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.