На уборку муниципальных дорог в Люберцах вывели 66 единиц спецтехники

17 февраля 2026, 16:53

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Работы по ликвидации последствий сильного снегопада проводят в городском округе Люберцы во вторник, 17 февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В ручной уборке муниципальных дорог участвуют 78 человек, задействованы и 66 единиц спецтехники.





«Ночью ведётся активный вывоз снежных масс. Кроме того, проезжую часть регулярно обрабатывают противогололёдными материалами. Особое внимание при очистке уделяется пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта», — рассказал начальник люберецкого управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры Иван Игнатов.