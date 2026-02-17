На уборку муниципальных дорог в Люберцах вывели 66 единиц спецтехники
Работы по ликвидации последствий сильного снегопада проводят в городском округе Люберцы во вторник, 17 февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В ручной уборке муниципальных дорог участвуют 78 человек, задействованы и 66 единиц спецтехники.
«Ночью ведётся активный вывоз снежных масс. Кроме того, проезжую часть регулярно обрабатывают противогололёдными материалами. Особое внимание при очистке уделяется пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта», — рассказал начальник люберецкого управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры Иван Игнатов.Он добавил, что 16 февраля снег вывозили с улиц Калинина, Зелёной, Озёрной, Новой, Карла Либкнехта и Парковой, а сегодня — с Назаровской и улицы Побратимов. Продолжается также расчистка тротуаров и внутриквартальных проездов.