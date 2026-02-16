Подмосковные спасатели перечислили правила безопасности на Масленицу
В России началась масленичная неделя. Чтобы праздник не омрачился вызовом пожарных, в пресс-службе Мособлпожспаса жителям Подмосковья напомнили несколько простых правил.
Блины будут печь почти в каждом доме. Но кухня – это место повышенной опасности, когда работает плита.
«Если масло в сковороде загорелось, главное – не паниковать. Ни в коем случае не заливайте огонь водой и не пытайтесь перенести посуду в мойку. Просто накройте сковороду крышкой и выключите конфорку. Пролитый жир лучше убирать сразу. А всё лишнее нужно держать подальше от плиты. Полотенца, прихватки, бумажные пакеты и коробки не должны находиться у огня. Если плита стоит у окна, занавески стоит укоротить или вовсе убрать», – сказали в Мособлпожспасе.Нелишне проверить и состояние проводов на кухне. Жир и вода разрушают изоляцию, а перегрев от работающей техники повышает риск возгорания.
Отдельный вопрос – сжигание чучела Зимы. Это традиционная забава на массовых гуляниях.
«Место для сжигания чучела должно находиться на расстоянии не менее 50 метров от зданий, сооружений и других построек. Оно должно быть оцеплено. В непосредственной близости от костра не должно быть легковоспламеняющихся предметов. Зато там обязательно должны располагаться первичные средства пожаротушения. Оптимальное расстояние от чучела до зрителей – не менее 15 метров», – добавили спасатели.Они подчеркнули, что при сжигании чучела нужно учитывать погодные условия. Опасно пользоваться открытым огнём при сильном ветре. Не рекомендуется применять горючие жидкости. А после окончания праздника надо убедиться в отсутствии горящих или тлеющих остатков чучела.