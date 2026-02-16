Подмосковные спасатели перечислили правила безопасности на Масленицу

16 февраля 2026, 19:10

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В России началась масленичная неделя. Чтобы праздник не омрачился вызовом пожарных, в пресс-службе Мособлпожспаса жителям Подмосковья напомнили несколько простых правил.





Блины будут печь почти в каждом доме. Но кухня – это место повышенной опасности, когда работает плита.



«Если масло в сковороде загорелось, главное – не паниковать. Ни в коем случае не заливайте огонь водой и не пытайтесь перенести посуду в мойку. Просто накройте сковороду крышкой и выключите конфорку. Пролитый жир лучше убирать сразу. А всё лишнее нужно держать подальше от плиты. Полотенца, прихватки, бумажные пакеты и коробки не должны находиться у огня. Если плита стоит у окна, занавески стоит укоротить или вовсе убрать», – сказали в Мособлпожспасе.

«Место для сжигания чучела должно находиться на расстоянии не менее 50 метров от зданий, сооружений и других построек. Оно должно быть оцеплено. В непосредственной близости от костра не должно быть легковоспламеняющихся предметов. Зато там обязательно должны располагаться первичные средства пожаротушения. Оптимальное расстояние от чучела до зрителей – не менее 15 метров», – добавили спасатели.