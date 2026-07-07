СНИЛС для малышей теперь оформляется автоматически через Госуслуги

07 июля 2026, 20:19

Более 80 тысяч СНИЛС оформили новорождённым в Москве и Подмосковье в 2026 году

Фото: Istock / LSOphoto

С начала 2026 года в Московском регионе более 80 тысяч новорождённых получили СНИЛС. Отделение Социального фонда России по Москве и Московской области оформляет страховые номера в проактивном режиме — родителям не нужно самостоятельно подавать заявления. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.