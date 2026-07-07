СНИЛС для малышей теперь оформляется автоматически через Госуслуги
С начала 2026 года в Московском регионе более 80 тысяч новорождённых получили СНИЛС. Отделение Социального фонда России по Москве и Московской области оформляет страховые номера в проактивном режиме — родителям не нужно самостоятельно подавать заявления. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
После регистрации рождения ребёнка данные из ЗАГС автоматически поступают в Соцфонд в рамках межведомственного взаимодействия. Уже в течение трёх рабочих дней электронное уведомление о регистрации малыша в системе персонифицированного учёта появляется в личном кабинете мамы или папы на портале «Госуслуги».
СНИЛС присваивается человеку один раз и сохраняется на всю жизнь. Документ нужен для оформления социальных выплат, прикрепления к медицинским организациям, получения государственных услуг, а в будущем — для официального трудоустройства и формирования пенсионных прав.
Родители могут узнать номер СНИЛС ребёнка через «Госуслуги». Если потребуется бумажный вариант документа или дубликат, обратиться можно в клиентскую службу Социального фонда России или МФЦ — при наличии паспорта документ выдадут в день обращения.
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