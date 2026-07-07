Десятки россиян застряли в аэропорту после аварии на взлетной полосе
Более 20 россиян застряли в аэропорту Бишкека «Манас» после аварии с самолетом TezJet на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По словам соотечественников, им не предоставили ночлег и еду, а рейс перенесли на утро. Сотрудники авиакомпании Avia Traffic перекладывают ответственность за размещение пассажиров на администрацию аэропорта, а ее директор — на перевозчика. Россиянам предложили вернуть деньги за билеты.
Ранее сообщалось, что самолет TezJet, вылетавший из Бишкека в Ош, повредил левое крыло из-за сломавшегося перед взлетом заднего шасси. В этот момент на борту находился 181 человек, включая членов экипажа. Несколько из них получили легкие ушибы и ссадины.
В связи с происшествием все рейсы в воздушной гавани приостановили.
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