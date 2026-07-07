Десятки россиян застряли в аэропорту после аварии на взлетной полосе

07 июля 2026, 19:43

Mash: более 20 россиян застряли в аэропорту Бишкека после аварии на ВПП

Фото: iStock/Oleg Elkov

Более 20 россиян застряли в аэропорту Бишкека «Манас» после аварии с самолетом TezJet на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.