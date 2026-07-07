Стало известно о новых правилах приема в поликлинике
С 1 июля в российских государственных поликлиниках вступают в силу обновленные правила приема пациентов. Модернизация работы медучреждений направлена на перевод основного объема плановых обращений в цифровой формат и призвана существенно разгрузить очереди, пишет «Царьград».
Отныне запись на прием преимущественно осуществляется онлайн. Классические регистратуры переключаются на обработку неотложных случаев, помощь маломобильным группам населения и гражданам, испытывающим трудности с использованием интернет-сервисов.
Механизм электронной записи
Пациенты могут запланировать визит к врачу с использованием портала «Госуслуги», региональных медицинских платформ или инфоматов, установленных в холлах поликлиник. При отсутствии свободных талонов заявка автоматически помещается в электронную очередь ожидания. Цифровая система в реальном времени отслеживает отмененные визиты и высвобождающиеся «окна», после чего самостоятельно подбирает подходящий слот и оповещает пациента через СМС или push-уведомление с предложением подтвердить запись.
Указанный алгоритм распространяется не только на врачебные приемы, но и на диагностические исследования, включая УЗИ, МРТ и лабораторные анализы. Гражданам больше не требуется вручную отслеживать свободные интервалы в расписании — достаточно однократно оформить заявку и дождаться предложения системы.
Порядок посещения узких специалистов
С 1 июля существенно ограничивается возможность самостоятельной онлайн-записи напрямую к профильным врачам (кардиологам, неврологам, эндокринологам и др.). В подавляющем большинстве случаев обязательным этапом становится визит к участковому терапевту или врачу общей практики, который проводит осмотр и определяет необходимость направления к узкому специалисту.
Исключения делаются для пациентов с действующим направлением, лиц, состоящих на диспансерном учете по хроническим патологиям, а также в ситуациях, когда интеллектуальные алгоритмы электронной медицинской карты фиксируют критические отклонения в показателях здоровья. В отдельных случаях решение о консультации профильного врача может быть принято автоматически на основе анализа цифровых данных истории болезни.
Расширяется перечень услуг, доступных в удаленном формате. Часть медицинской документации — справки, больничные листы, выписки — теперь можно оформить дистанционно через личный кабинет на «Госуслугах». Онлайн-формат также доступен для прикрепления к поликлинике: заявление рассматривается в течение нескольких рабочих дней, а электронная карта автоматически переносится в новое медучреждение.
Зонирование приемного времени
В поликлиниках вводится временное зонирование для разделения потоков пациентов и минимизации рисков перекрестного инфицирования. Утренние часы (с 8:00) резервируются для граждан с острыми симптомами: повышенной температурой, интенсивными болями и резким ухудшением самочувствия. В дневное и вечернее время врачи ведут прием по предварительной записи, проводят профилактические осмотры (диспансеризацию) и плановое наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями.
Читайте также: