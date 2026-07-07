Стало известно о новых правилах приема в поликлинике

07 июля 2026, 19:19

Новые правила приема в поликлинике действуют с 1 июля

Фото: istockphoto/sudok1

С 1 июля в российских государственных поликлиниках вступают в силу обновленные правила приема пациентов. Модернизация работы медучреждений направлена на перевод основного объема плановых обращений в цифровой формат и призвана существенно разгрузить очереди, пишет «Царьград».