Россиянин два дня просидел с козами и курицами на втором этаже дома из-за наводнения

07 июля 2026, 19:36

Житель Нижнего Тагила два дня провел с козами на втором этаже дома из-за паводков

Фото: iStock/Mrkit99

Житель Нижнего Тагила два дня провел на втором этаже дома в СНТ «Шахтер», спасаясь от наводнения. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.