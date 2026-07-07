Россиянин два дня просидел с козами и курицами на втором этаже дома из-за наводнения
Житель Нижнего Тагила два дня провел на втором этаже дома в СНТ «Шахтер», спасаясь от наводнения. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Недалеко от садового товарищества мощным потоком прорвалась плотина, после чего местные стали сбрасывать воду в реку Тагил. В результате она вышла из берегов и затопила участки.
Мужчина подключил генератор и забрался на второй этаж дома, разместив там животных. Компанию ему составили козы, кролики и курицы. Пожилая соседка россиянина поступила так же, однако генератора у нее не было.
Несмотря на масштабы происшествия, режим ЧС в районе решили не вводить. К текущему моменту паводки почти отступили, но в домах пока нет света и воды.
Читайте также: