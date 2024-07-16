«Снижается в цене»: Эксперт рассказал, какой алкоголь предпочитают россияне

Фото: iStock/Liudmila Chernetska
Продажи виски в России за январь возросли на 24,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные NielsenIQ.
Президент корпорации «Русский стандарт», президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев в беседе с «Радио 1» объяснил ключевую причину такого потребительского взлета.
Игорь Косарев рассказал и про другие напитки, например, про джин.
Аналитические данные показали, что продажи текилы увеличились на 21,3%, рома — на 20,3%, биттеров — на 19,3%, аперитивов — на 18,1%.
Читайте также:
Национализированный у ГК «Ариант» завод виски и рома приостановил производство
Как пить и чем закусывать: Диетолог рассказала о правилах употребления спиртного
Нарколог Холдин объяснил связь между алкоголем и онкологией
«Ключевая причина, по которой растет объем продаж виски, — это то, что он снижается в цене. Происходит локализация поставок виски, висковые спирты поставляются балком, снижается себестоимость. Также люди реже ездят за границу, и если раньше, например, они в отпуске хотели пить виски, то сейчас это внутренний туризм. Снижение стоимости, внутренний туризм и потребление виски в период отпуска как раз увеличивают объемы продаж», — сообщил специалист.
Игорь Косарев рассказал и про другие напитки, например, про джин.
«Он снижается до 13%, и недостаточно высоко находится», — сказал он.
Аналитические данные показали, что продажи текилы увеличились на 21,3%, рома — на 20,3%, биттеров — на 19,3%, аперитивов — на 18,1%.
Читайте также:
Национализированный у ГК «Ариант» завод виски и рома приостановил производство
Как пить и чем закусывать: Диетолог рассказала о правилах употребления спиртного
Нарколог Холдин объяснил связь между алкоголем и онкологией
Анастасия Бондарева