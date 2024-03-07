Как пить и чем закусывать: Диетолог рассказала о правилах употребления спиртного

Фото: istock / Elena Katkova
Вместе с весной к нам приходит самый нежный, самый прекрасный праздник – Международный женский День 8 марта. Выходные не обойдутся без цветов, подарков и праздничного стола со вкусной едой и спиртными напитками.
Как отметить праздник, чтобы не страдать от похмелья или тяжести в животе, рассказала терапевт, гастроэнтеролог, диетолог Александра Разаренова в беседе с «Радио 1».
Самый большой удар по организму наносит сочетание алкоголя с жирной и тяжелой пищей. Такая еда сильно бьет по органам желудочно-кишечного тракта, а спиртное увеличивает нагрузку на поджелудочную железу, заявила гастроэнтеролог.
Так, с вином в качестве закусок часто используют различные виды сыров. Это может быть сыр сортов шевр, бри или гауда. Также отлично подходят оливки, морепродукты, прошутто или другие виды итальянской ветчины, слайсы вяленого мяса, фрукты и ягоды, финики и орехи.
К пивным напиткам лучше выбрать орехи (арахис, кешью), нежирные копченые и вяленые колбасы, снеки. Важно есть их в умеренном количестве.
Крепкие напитки отлично сочетаются с гуакамоле с тортильей, начос с сальсой, маринованными перцами, креветками в мексиканском стиле.
Виски можно закусывать шоколадом, сушеными фруктами или сырными палочками. Для коктейлей на основе рома прекрасно подходят креветки в коктейльном соусе, фруктовые шашлыки, оливки, карибский салат с морепродуктами.
Не рекомендуется смешивать водку и вино, так как это приведет к быстрому наступлению опьянения из-за разной скорости всасывания алкоголя в кровь.
Стоит обойти комбинацию виски и текилы, поскольку они содержат высокий процент спирта и их смешивание может вызвать сильное опьянению, головным болям и плохому самочувствию.
Фото: istock / monticelllo
Диетолог также посоветовала добавить в пищу продукты, богатую антиоксидантами.
Следуя этим советам, вы сможете подготовить свой организм к праздничным выходным и избежать тяжести в желудке и похмелья.
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Самый большой удар по организму наносит сочетание алкоголя с жирной и тяжелой пищей. Такая еда сильно бьет по органам желудочно-кишечного тракта, а спиртное увеличивает нагрузку на поджелудочную железу, заявила гастроэнтеролог.
«Также сочетание алкоголя с острыми и кислыми блюдами может раздражать слизистую оболочку желудка, повысить уровень кислотности и вызывать дискомфорт», — отметила врач.Лучше отдать предпочтение легким закускам из фруктов, овощей, орехов, морепродуктов или рыбы. Эти продукты помогут замедлить всасывание алкоголя в кровь и уменьшить его губительное влияние на организм. Эксперт также порекомендовала пить спиртные напитки, чередуя с водой, чтобы избежать обезвоживания.
«Важно помнить, что употребление алкоголя должно быть умеренным и ответственным, независимо от сочетания с едой», — напомнила Разаренова.Фото: Фото: istock / Dan Gold
Примеры подходящих закусокКультура употребления спиртного очень разнится. Каждая страна взрастила особенные алкогольные традиции, которые стали яркой иллюстрацией характерных особенностей нации и культуры. Если грамотно сочетать напитки и правильно подобрать блюда для закуски, то следующее утро может встретить вас похмелья.
Так, с вином в качестве закусок часто используют различные виды сыров. Это может быть сыр сортов шевр, бри или гауда. Также отлично подходят оливки, морепродукты, прошутто или другие виды итальянской ветчины, слайсы вяленого мяса, фрукты и ягоды, финики и орехи.
К пивным напиткам лучше выбрать орехи (арахис, кешью), нежирные копченые и вяленые колбасы, снеки. Важно есть их в умеренном количестве.
Крепкие напитки отлично сочетаются с гуакамоле с тортильей, начос с сальсой, маринованными перцами, креветками в мексиканском стиле.
Виски можно закусывать шоколадом, сушеными фруктами или сырными палочками. Для коктейлей на основе рома прекрасно подходят креветки в коктейльном соусе, фруктовые шашлыки, оливки, карибский салат с морепродуктами.
«Это лишь несколько примеров подходящих закусок для различных видов алкоголя. Важно помнить, что выбор закусок зависит от индивидуальных предпочтений, состояния здоровья и вкусовых предпочтений», — добавила врач.
Не стоит смешиватьСмешивая разный алкоголь, можно закончить вечеринку слишком быстро. Организм просто не справится с «градусом», а похмелье на утро будет особенно жестоким. Это опасно для здоровья, так как напитки могут взаимодействовать между собой и усиливать негативные эффекты.
Не рекомендуется смешивать водку и вино, так как это приведет к быстрому наступлению опьянения из-за разной скорости всасывания алкоголя в кровь.
Стоит обойти комбинацию виски и текилы, поскольку они содержат высокий процент спирта и их смешивание может вызвать сильное опьянению, головным болям и плохому самочувствию.
Фото: istock / monticelllo
Как подготовиться к застолью с алкоголемРазаренова отметила, что крайне важно соблюдать питьевой режим. Чтобы помочь организму справиться с алкоголем более эффективно, необходимо не допустить обезвоживания. Например, чередовать бокал вина с 1-2 бокалами чистой воды.
Диетолог также посоветовала добавить в пищу продукты, богатую антиоксидантами.
«Включите в свой рацион фрукты, овощи, зелень, орехи и семена, которые помогут защитить клетки от вредного воздействия свободных радикалов», — отметила специалист.Помимо этого, она призвала употреблять пищу, богатые витаминами группы В. Они помогают организму перерабатывать алкоголь более эффективно. Стоит добавить в рацион яйца, постное мясо, рыбу, орехи и зеленые листовые овощи.
Важность завтрака и физической активностиРазаренова указала, что в день торжества или вечеринки не стоит пропускать утренний прием пищи.
«Плотный и питательный завтрак поможет вам избежать чувства голода и излишнего переедания во время застолья», — пояснила врач.Диетолог порекомендовала перед застольем сделать небольшую зарядку. Это поможет улучшить общее самочувствие и ускорить обмен веществ.
Следуя этим советам, вы сможете подготовить свой организм к праздничным выходным и избежать тяжести в желудке и похмелья.
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Алина Юрчак