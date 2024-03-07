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Как пить и чем закусывать: Диетолог рассказала о правилах употребления спиртного

Врач Разаренова: Чтобы не было похмелья, нужно чередовать алкоголь с водой
07 марта 2024, 12:24
Фото: istock / Elena Katkova

Фото: istock / Elena Katkova

Вместе с весной к нам приходит самый нежный, самый прекрасный праздник – Международный женский День 8 марта. Выходные не обойдутся без цветов, подарков и праздничного стола со вкусной едой и спиртными напитками.
Как отметить праздник, чтобы не страдать от похмелья или тяжести в животе, рассказала терапевт, гастроэнтеролог, диетолог Александра Разаренова в беседе с «Радио 1».

Самый большой удар по организму наносит сочетание алкоголя с жирной и тяжелой пищей. Такая еда сильно бьет по органам желудочно-кишечного тракта, а спиртное увеличивает нагрузку на поджелудочную железу, заявила гастроэнтеролог.

«Также сочетание алкоголя с острыми и кислыми блюдами может раздражать слизистую оболочку желудка, повысить уровень кислотности и вызывать дискомфорт», — отметила врач.
Лучше отдать предпочтение легким закускам из фруктов, овощей, орехов, морепродуктов или рыбы. Эти продукты помогут замедлить всасывание алкоголя в кровь и уменьшить его губительное влияние на организм. Эксперт также порекомендовала пить спиртные напитки, чередуя с водой, чтобы избежать обезвоживания.
«Важно помнить, что употребление алкоголя должно быть умеренным и ответственным, независимо от сочетания с едой», — напомнила Разаренова.
Фото: Фото: istock / Dan Gold

Примеры подходящих закусок

Культура употребления спиртного очень разнится. Каждая страна взрастила особенные алкогольные традиции, которые стали яркой иллюстрацией характерных особенностей нации и культуры. Если грамотно сочетать напитки и правильно подобрать блюда для закуски, то следующее утро может встретить вас похмелья.

Так, с вином в качестве закусок часто используют различные виды сыров. Это может быть сыр сортов шевр, бри или гауда. Также отлично подходят оливки, морепродукты, прошутто или другие виды итальянской ветчины, слайсы вяленого мяса, фрукты и ягоды, финики и орехи.

К пивным напиткам лучше выбрать орехи (арахис, кешью), нежирные копченые и вяленые колбасы, снеки. Важно есть их в умеренном количестве.

Крепкие напитки отлично сочетаются с гуакамоле с тортильей, начос с сальсой, маринованными перцами, креветками в мексиканском стиле.

Виски можно закусывать шоколадом, сушеными фруктами или сырными палочками. Для коктейлей на основе рома прекрасно подходят креветки в коктейльном соусе, фруктовые шашлыки, оливки, карибский салат с морепродуктами.
«Это лишь несколько примеров подходящих закусок для различных видов алкоголя. Важно помнить, что выбор закусок зависит от индивидуальных предпочтений, состояния здоровья и вкусовых предпочтений», — добавила врач.

Не стоит смешивать

Смешивая разный алкоголь, можно закончить вечеринку слишком быстро. Организм просто не справится с «градусом», а похмелье на утро будет особенно жестоким. Это опасно для здоровья, так как напитки могут взаимодействовать между собой и усиливать негативные эффекты.

Не рекомендуется смешивать водку и вино, так как это приведет к быстрому наступлению опьянения из-за разной скорости всасывания алкоголя в кровь.

Стоит обойти комбинацию виски и текилы, поскольку они содержат высокий процент спирта и их смешивание может вызвать сильное опьянению, головным болям и плохому самочувствию.

Фото: istock / monticelllo

Как подготовиться к застолью с алкоголем

Разаренова отметила, что крайне важно соблюдать питьевой режим. Чтобы помочь организму справиться с алкоголем более эффективно, необходимо не допустить обезвоживания. Например, чередовать бокал вина с 1-2 бокалами чистой воды.

Диетолог также посоветовала добавить в пищу продукты, богатую антиоксидантами.
«Включите в свой рацион фрукты, овощи, зелень, орехи и семена, которые помогут защитить клетки от вредного воздействия свободных радикалов», — отметила специалист.
Помимо этого, она призвала употреблять пищу, богатые витаминами группы В. Они помогают организму перерабатывать алкоголь более эффективно. Стоит добавить в рацион яйца, постное мясо, рыбу, орехи и зеленые листовые овощи.

Важность завтрака и физической активности

Разаренова указала, что в день торжества или вечеринки не стоит пропускать утренний прием пищи.
«Плотный и питательный завтрак поможет вам избежать чувства голода и излишнего переедания во время застолья», — пояснила врач.
Диетолог порекомендовала перед застольем сделать небольшую зарядку. Это поможет улучшить общее самочувствие и ускорить обмен веществ.

Следуя этим советам, вы сможете подготовить свой организм к праздничным выходным и избежать тяжести в желудке и похмелья.

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#8 марта
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Аллерголог Сорокина рассказала как «выжить» 8 марта
Аллергия на 8 марта: врач НИКИ детства Элла Сорокина рассказала как пережить этот день
07 марта 2024, 14:47

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Подарок в виде цветов и конфет может быть опасными из-за риска тяжелой аллергической реакции. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Основная причина возникновения аллергии на цветы — это сильный запах и большое количество обильной легкой пыльцы, которая мгновенно поднимается в воздух и оседает везде. Поэтому не стоит дарить гиацинты, крокусы, примулу, мимозу. Опасность представляют также астры, хризантемы, гипсофила, ромашки. Кроме того, есть растения с сильным запахом, которые могут вызвать не аллергию, а головную боль, особенно если их разместить в закрытом помещении: это лилии, каллы, сирень, герань», — рассказала врач аллерголог-иммунолог НИКИ детства Элла Сорокина.

Кроме этого, она подчеркнула, в подарок лучше дарить нарциссы, тюльпаны и кустовые розы. Эти цветы благодаря своей тяжелой пыльце, которая не сильно разносится, являются наиболее безопасными. Также можно подарить орхидею, суккуленты и декабрист - эти цветы не имеют пыльцы и запаха, что будет идеальным подарком для аллергика.

Стоит отметь, что при покупке конфет стоит избегать сладости с больным содержанием красителем, трансжирами, орехами заменителями какао-масла.

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#подарок
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#8 марта
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Врач Колесник заявила о важности снижения употребления солёных продуктов
07 марта 2024, 14:03

Фото: istockphoto.com/dusanpetkovic

Врач-терапевт, кардиолог Этери Колесник заявила, что снижение потребление соли в пище благотворно влияет на состояние здоровья.
«Ограничение потребления соли способствует снижению артериального давления, поэтому особенно важно для пациентов с гипертонической болезнью», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Колесник.

По её словам, изменить пищевые и вкусовые привычки в этом плане могут помочь выбор продуктов с низким содержанием соли или вообще без нее, предпочтение свежим или замороженным овощам, а также свежей птице без кожи, рыбы и нежирных кусков мяса, сокращение потребления ресторанной еды, отсутствие солонки на обеденном столе.

Она подчеркнула, что высокое потребление соли может быть вредно для здоровья.

А актриса и телеведущая Лариса Гузеева также столкнулась с проблемами со здоровьем, а именно – с травмой. Так, сообщается, что артистка сломала ногу.

«Неделю отходила со сломанной ногой, боялась идти к врачу. Дурная я баба», — приводит utro.media сообщение Гузеевой.

Ранее врач-диетолог, терапевт Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Солнцева заявляла, что тем, кто следит за фигурой, рекомендуется есть не более двух блинов в день. Желательно делать то в первую половину дня.

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#врач
#питание
#здоровье
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Онколог назвал неочевидные симптомы рака мозга
Онколог Пикулин: тошнота и головная боль могут быть симптомами рака мозга
07 марта 2024, 12:41

Фото: iStock/Deagreez

Головная боль, тошнота, нарушение слуха или зрения могут указывать на наличие рака мозга. Об этом рассказал онколог Сергей Пикулин.
«Опухоли головного мозга, как злокачественные, так и доброкачественные, действуют на структуры мозга локально, за счёт сдавливания, смещения, прорастания, а также в целом, за счёт повышения внутричерепного давления. Поэтому симптомы могут быть очаговыми и общемозговыми. Ко вторым относятся головные боли, тошнота, головокружение, нарушение равновесия, эпилептические припадки, — пояснил Пикулин в беседе с NEWS.ru.

По его словам, локальные симптомы зависят от места возникновения новообразования. Может появиться нарушение слуха, зрения, обоняния, вкуса, речи. Могут начаться некоторые изменения в поведении, появиться забывчивость или нарушение двигательного аппарата.

Однако явные симптомы опухоли мозга, к сожалению, проявляются уже на поздней стадии заболевания. В случае возникновения даже незначительных проявлений вышеуказанных симптомов необходимо экстренно обратиться к врачу, заключил Пикулин.

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#врач
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#заболевания
#рак
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Психолог Шувалова раскрыла причины послеродовой депрессии
07 марта 2024, 11:33

Фото: iStock/Arsenii Palivoda

Материнская или послеродовая депрессия возникает у женщин в ответ на изменившуюся жизненную ситуацию в результате рождения ребенка. Более подробно об этом рассказала старший преподаватель кафедры киберспорта университета «Синергия», член Федерации психологов образования России Лилия Шувалова.
По данным ВОЗ 10-20% рожениц всего мира сталкиваются с послеродовой депрессией. При этом в России официальная статистика не представлена или вовсе не ведется, рассказала Шувалова.

Шувалова отметила, что больше всего к такого рода депрессии склонны женщины, у которых ранее уже были эпизоды сниженного настроения и тревоги. При этом материнская депрессия – это не просто плохое настроение или устойчивая печаль, плаксивость, а сложное комплексное внутреннее психоэмоциональное состояние женщины.

«Стойкое, продолжающееся на протяжении нескольких недель состояние тревоги, грусти, печали, быстрые смены настроений и приступы пессимизма, а также отсутствие понимания и поддержки со стороны семьи, могут спровоцировать как постнатальную депрессию, так и психосоматические заболевания и даже преждевременные роды», — пояснила специалист в беседе с RuNews24.ru.

По ее словам, молодая мать не всегда успевает все сделать и для малыша, и дела по дому, и уделить внимание себе. Также сильно страдает качество сна. Женщина зачастую сталкивается с безразличием, отсутствием поддержки и обесценивания со стороны близких.

Специалист предупредила, что мать, испытывающая послеродовую депрессию может перестать проявлять к ребенку проявлять теплые чувства, а только удовлетворять его потребности в виде кормления и гигиенических процедур. Это может привести к тому, что у ребенка будет подорвано чувство базовой безопасности, что надолго психологически травмирует малыша и сформирует у него небезопасный тип привязанности. О взрослом возрасте это может отрицательно сказаться на его общении с окружающими.

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#депрессия
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Подмосковные врачи помогли 11-летней девочке побороть анорексию
07 марта 2024, 10:59

Фото: iStock/Laura Rosina

Родители 11-летней девочки обратились за помощью в Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) с жалобой на опасное состояние дочери. При росте 157 см и весе 40 кг она посчитала себя толстой и резко сократила питание. К врачам она попала с весом в 27 килограммов, а также болями в ногах, нарушением походки и проблемами с кожей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
«Диагностика выявила нарушения в работе сердечно-сосудистой и периферической нервной систем, а также патологии в ЖКТ. Первое время после госпитализации маленькая пациентка продолжала отказываться от еды, проявились симптомы депрессии. Однако комплексная терапия принесла свои плоды. У девочки стабилизировался эмоциональный фон, и к моменту выписки она весила почти 40 кг», — сообщил психиатр Рустам Бексултанов.
Сейчас девочка чувствует себя хорошо, её выписали домой. При этом лечение не закончено: девочке предстоит курс лечения у психотерапевта и реабилитация.

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Диетолог рассказала, сколько блинов можно съесть в день без вреда для фигуры

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#медицина
#здравоохранение
#девочка
#московская область
#подмосковье
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Диетолог рассказала, сколько блинов можно съесть в день без вреда для фигуры
Диетолог Солнцева: В день рекомендуется есть не больше двух блинов
07 марта 2024, 10:28

Фото: iStock/Esin Deniz

Тем, кто следит за фигурой, рекомендуется есть не более двух блинов в день. Желательно делать то в первую половину дня. Об этом рассказала врач-диетолог, терапевт Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Солнцева.
«Классические блины, которые готовятся на молоке и с белой мукой, – достаточно калорийное блюдо, которое составляет примерно 250 ккал в 100 г. Поэтому лучше взять себе за правило не есть блины в неограниченном количестве», — предупредила Солнцева в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

По ее словам, лучше ограничиться двумя блинчиками в качестве завтрака. При этом можно испечь более полезные блины из цельнозерновой муки и сделать начинку из рыбы или нежирного мяса. Также, Солнцева посоветовала не есть блины на ужин тем, кто заботится о фигуре.

Напомним, масленичная неделя будет длиться с 11 по 17 марта.

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#москва
#диетолог
#блины
#сахар
#неделя
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Профосмотры в детсадах и школах Подмосковья с начала года прошли более 200 тыс детей
07 марта 2024, 10:21

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Полный профилактический медицинский осмотр прошли с начала 2024 года в школах и детских садах Московской области более 200 тысяч детей, работа проводится в рамках проекта «Школьная медицина», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«По правилам проекта, бригады врачей выезжают в образовательное учреждение для осмотра. Если в ходе осмотра у ребёнка заподозрят патологию, его направят для прохождения второго этапа в поликлинику. Всего с начала года в образовательных учреждениях профилактические осмотры прошли уже 201,3 тыс. детей», — цитируются в сообщении слова первого зампреда правительства Московской области Светланы Стригунковой.
Проект «Школьная медицина» реализуется в медкабинетах учебных заведений по всей Московской области. Результаты профилактического осмотра родители смогут увидеть в электронной медицинской карте ребёнка. Данные об осмотре придут в личный кабинет в течение 45 дней.

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Нутрициолог Толстоносова рассказала, как после зимы вернуть иммунитет и либидо

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Медики рассказали о состоянии жителя ФРГ, получившего 217 прививок от COVID-19
#медицина
#здравоохранение
#светлана стригункова
#дети
#профилактика
#московская область
#подмосковье
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Нутрициолог Толстоносова рассказала, как после зимы вернуть иммунитет и либидо
07 марта 2024, 07:11

Фото: iStock/bit245

Восстановление иммунитета и либидо после зимнего периода обязательно требует включения в рацион питания полезных нутриентов, таких как белки, растительные и животные жиры, а также минералы и витамины. Об этом в разговоре с порталом LIFE.ru рассказала врач-нутрициолог Виктория Толстоносова.
«Следите, чтобы в меню было достаточно полезных нутриентов. Особенно важно употреблять в пищу белки, растительные и животные жиры, избегать дефицита витаминов и минералов. Не забывайте и о клетчатке, которая содержится в овощах, фруктах и ягодах», — подчеркнула доктор Толстоносова.

По словам специалиста, очень важно избегать дефицита витаминов и минералов и употреблять достаточное количество клетчатки. Правильный распорядок дня (включая больше времени на свежем воздухе, сон и умеренные физические нагрузки) также будет способствовать высокой сексуальной активности.

Ранее терапевт и диетолог Елена Тихомирова рассказала, что тыквенные семечки являются хорошим природным афродизиаком для мужчин. Она пояснила, что в семенах тыквы, помимо прочего, содержится суточная норма хрома и цинка, а последний оказывает положительное влияние на сперматогенезе и производство мужских половых гормонов и спермы.

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#иммунитет
#здоровье
#советы
#питание
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Врачи в Долгопрудном спасли 92-летнюю женщину с кровоточащей язвой желудка
06 марта 2024, 23:51

Фото: пресс-служба Минздрава Московской области

Врачи Долгопрудненской больницы спасли жизнь 92-летней пациентки с кровоточащей язвой желудка, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области. Женщина поступила в медучреждение с геморрагическим шоком — так специалисты называют совокупность нарушений, возникающих вследствие острой кровопотери.
Пожилая женщина потеряла сознание дома, и родственники незамедлительно вызвали скорую помощь. Когда медики обнаружили кровотечение из желудочной язвы по прибытии в больницу, то пациентка сразу была госпитализирована в палату интенсивной терапии реанимационного отделения. Там врачи-эндоскописты в ходе диагностического исследования сумели определить источник кровотечения, которым оказалась крупная ветвь левой желудочной артерии, выходящая в язву желудка.

В итоге, с помощью эндоскопа медики смогли остановить кровотечение, зафиксировав специальную клипсу на сосуде. Чтобы избежать рецидива и предотвратить новые кровотечения, подмосковные хирурги провели так называемое рентген-эндоваскулярное вмешательство, закупорив сосуд. Из-за массивной кровопотери (около 1 литра) женщине было проведено переливание крови. Как рассказал заведующий хирургическим отделением Долгопрудненской больницы Сергей Лисин, образец ткани желудка был отправлен на гистологическое исследование, дабы определить происхождение язвы.

Сейчас пожилая женщина чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке. По результатам гистологии специалисты примут решение о дальнейшей тактике её лечения.


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#минздрав мо
#подмосковье
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