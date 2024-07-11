Нарколог Холдин объяснил связь между алкоголем и онкологией

Фото: iStock/Vicky Gosselin
Спиртные напитки угнетают иммунную систему, что может привести к развитию онкологических заболеваний, об этом заявил психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области.
«Иммунная система защищает нас от бактерий и вирусов, которые могут спровоцировать развитие рака, а также распознаёт и уничтожает опухолевые клетки. А алкоголь повреждает печень, головной мозг, поджелудочную железу и другие органы, в результате чего нарушается синтез иммуноглобулинов и падает иммунитет. Из-за этого человек остаётся беззащитными не только перед бактериями и вирусами, но и теряет возможность противостоять развитию онкозаболеваний», — объяснил Холдин.Он добавил, что вызванное алкоголем снижение иммунитета также повышает риск возникновения аутоиммунных заболеваний и заражения туберкулёзом.
Холдин также напомнил, что безопасной дозы алкоголя не существует, поэтому лучше всего полностью отказаться от употребления спиртных напитков.
Читайте также:
Подмосковные врачи пришили девушке оторванный скальп
Названо общее число заразившихся ботулизмом в России
Врач Уланкина заявила о способах спастись от смога из-за лесных пожаров
Лев Каштанов