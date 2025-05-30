Снижение госпошлин на регистрацию лекарств приведет к падению цен
Депутаты ГД готовят законопроект, согласно которому планируется снизить госпошлины на регистрацию лекарств в России. Юрист Николай Чернышук считает, что принятие этого закона снизит стоимость препаратов.
«Законопроект снизит издержки фармацевтических компаний, но повлияет это не на все категории товаров. Какие-то лекарства подешевеют максимум на 20 руб., а какие-то и вовсе не потеряют в стоимости», — отметил Чернышук в разговоре с «Постньюс».
По его словам, при принятии данного законопроекта в России почти в два раза снизятся госпошлины за регистрацию лекарств. Директор по развитию «Озон Фармацевтика» Мария Ульянова отметила, что это уменьшит нагрузку на производителей лекарств, однако серьезного обрушения цен на препараты ждать не стоит.
Напомним, законопроект о снижении госпошлин на регистрацию новых лекарств разрабатывает Минпромторг совместно с Минздравом и комитетом Госдумы по охране здоровья.