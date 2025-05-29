В РФ предложили снизить налоги для супругов, находящихся в браке более трёх лет

Центр «Иван чай» предложил ГД ввести налоговые льготы для семейных пар
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Общественный центр «Иван чай» направил председателю Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной обращение, где призвал ввести налоговое стимулирование для супругов, которые состоят в браке более трёх лет. Документ есть в распоряжении Life.ru.



Председатель общественного движения «Иван чай» Элина Жгутова предложила снизить подоходный налог для таких семей на 2-3%, а также предусмотреть дополнительные налоговые вычеты для тех, кто находится в браке 5, 10, 15 и более лет.

«Подобные меры окажут прямое влияние на поведение супругов, чей длительный брак будет иметь общественно одобряемый статус, подкрепляться финансово ощутимой поддержкой, подаваться как достойное личное и материальное достижение», — говорится в тексте обращения.

Кроме того, общественники предложили выплачивать «семейный капитал» парам, прожившим в браке 10 или 15 лет, чтобы люди могли направить его на обучение детей или улучшить свои жилищные условия.
Элина Позднякова

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