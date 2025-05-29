В РФ предложили снизить налоги для супругов, находящихся в браке более трёх лет

29 мая 2025, 13:00

Центр «Иван чай» предложил ГД ввести налоговые льготы для семейных пар

Фото: iStock/fufupix

Общественный центр «Иван чай» направил председателю Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной обращение, где призвал ввести налоговое стимулирование для супругов, которые состоят в браке более трёх лет. Документ есть в распоряжении Life.ru.





Председатель общественного движения «Иван чай» Элина Жгутова предложила снизить подоходный налог для таких семей на 2-3%, а также предусмотреть дополнительные налоговые вычеты для тех, кто находится в браке 5, 10, 15 и более лет.





«Подобные меры окажут прямое влияние на поведение супругов, чей длительный брак будет иметь общественно одобряемый статус, подкрепляться финансово ощутимой поддержкой, подаваться как достойное личное и материальное достижение», — говорится в тексте обращения.