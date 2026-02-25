Снижение потребления алкоголя в России связано с ростом цен

25 февраля 2026, 18:16

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Снижение потребления алкоголя в России на 11 процентов связано прежде всего с ростом цен. Об этом заявил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.