Снижение потребления алкоголя в России связано с ростом цен
Снижение потребления алкоголя в России на 11 процентов связано прежде всего с ростом цен. Об этом заявил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.
В беседе с «Татар-информом» эксперт отметил, что данные выглядят реалистично, так как акцизы на спиртное индексируются ежегодно. По его словам, последние два года ставки увеличиваются на 15 процентов.
В мае 2024 года акцизы на фруктовые вина выросли втрое, на слабоалкогольные коктейли — в три–пять раз, на импортные сухие вина — также втрое. Кроме того, был введен НДС на алкоголь до 18 процентов.
Шапкин подчеркнул, что именно подорожание продукции стало главным фактором снижения спроса. Региональные ограничения по продаже спиртного тоже влияют на ситуацию, однако их вклад значительно меньше.
Он добавил, что по сравнению с 2009 годом потребление алкоголя в стране сократилось на 40–60 процентов. По оценке эксперта, Всемирная организация здравоохранения уже приводит Россию в пример как страну с успешной программой снижения потребления алкоголя.
