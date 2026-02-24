Достижения.рф

Российские чиновники устроили вечеринку с алкоголем и танцами и поплатились

В Пыть-Яхе уволили чиновников, устроивших новогоднюю вечеринку в мэрии
Фото: iStock/Pressmaster

В городе Пыть-Яхе чиновники организовали корпоратив в мэрии перед Новым годом и лишились должностей. Об этом сообщает агентство URA.RU.



Заместитель главы города и начальница из управления образования 26 декабря устроили вечеринку с танцами и шампанским. В объяснительных они указали, что корпоратив продлился до четырех часов утра. К ним также присоединились коллеги из управлений культуры и спорта.

Впоследствии вице-мэра и других участников праздника уволили. В администрации Пыть-Яха уточнили, что провели проверку по факту инцидента. Свидетелей опросили, и информация о попойке подтвердилась.

Лидия Пономарева

