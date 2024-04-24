«Снотворное не поможет»: сомнолог рассказал, что делать при ночном пробуждении

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Сомнолог Владимир Ковальзон в интервью Общественной Службе Новостей рассказал о причинах ночного пробуждения и как с ним бороться.
По его словам, ночные пробуждения не представляют опасности. Самое страшное, что может быть — испуг человека и последующие навязчивые мысли, что это разрушает психику.
Как отметил сомнолог, чаще всего подобные «подрывы» могут быть связаны с пересыпом. И в основном случаются у пожилых людей. Они просыпаются в 4 утра и не понимают, что выспались.
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«Снотворное тут точно не поможет. Среди ночи его пить нельзя. Если это случилось, попробуйте почитать книжку, отвлечься, походить и сон сам придет», — сказал специалист.
Как отметил сомнолог, чаще всего подобные «подрывы» могут быть связаны с пересыпом. И в основном случаются у пожилых людей. Они просыпаются в 4 утра и не понимают, что выспались.
«Контролировать питание, чтобы не переедать, нельзя полнеть, есть сладкое, жирное. Ложитесь позже, вставайте раньше, придумывайте какие-то занятия», — отметил он.У молодёжи ночные пробуждения могут возникнуть из-за «реактивных состояний». То есть человек плохо спит в силу каких-то эмоциональных переживаний. Это можно исправить принятием щадящих успокоительных.
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Алёна Самарева