«Снова похолодает»: Появился прогноз погоды на 9 мая
Синоптик Шувалов: К 3 мая воздух в Москве прогреется до +18 °С
В столичном регионе ожидается ощутимое потепление 2 мая, поэтому проводить время на даче и природе будет комфортно. Об этом рассказал руководитель центра прогнозов «Метео» Александр Шувалов.
Он уточнил, что 1 мая будет довольно прохладно. Днём температура не превысит +9 °С. Но уже 2 мая потеплеет до +13 °С.
«К 3 мая воздух прогреется уже до +16…+18 °С. Такой скачок позволит комфортно провести время на улице, заняться рассадой и открыть дачный сезон. Можно будет пожарить шашлыки, подправить рассаду, которая, может, успела пострадать в эти холодные дни», — отметил Шувалов в разговоре с Life.ru.
В свою очередь, синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил RT, что после первых майских праздников в столичном регионе ожидается до +23 °С. Однако это тепло не продержится до второй праздничной волны.
«На День Победы 9 мая в Москве, по предварительной информации, ожидается температура в пределах +11...+15 °С. 10 мая потеплеет до +14...+17 °С. А 11 мая снова придёт волна холодного воздуха, и дневная температура может составить +10...+12 °С», — пояснил эксперт.
Ильин добавил, что 9 мая в Москве и Подмосковье существенных осадков не будет. 11 мая будет пасмурно и дождливо.