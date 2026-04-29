«Снова похолодает»: Появился прогноз погоды на 9 мая

29 апреля 2026, 15:15

Синоптик Шувалов: К 3 мая воздух в Москве прогреется до +18 °С

В столичном регионе ожидается ощутимое потепление 2 мая, поэтому проводить время на даче и природе будет комфортно. Об этом рассказал руководитель центра прогнозов «Метео» Александр Шувалов.





Он уточнил, что 1 мая будет довольно прохладно. Днём температура не превысит +9 °С. Но уже 2 мая потеплеет до +13 °С.





«К 3 мая воздух прогреется уже до +16…+18 °С. Такой скачок позволит комфортно провести время на улице, заняться рассадой и открыть дачный сезон. Можно будет пожарить шашлыки, подправить рассаду, которая, может, успела пострадать в эти холодные дни», — отметил Шувалов в разговоре с Life.ru.

«На День Победы 9 мая в Москве, по предварительной информации, ожидается температура в пределах +11...+15 °С. 10 мая потеплеет до +14...+17 °С. А 11 мая снова придёт волна холодного воздуха, и дневная температура может составить +10...+12 °С», — пояснил эксперт.