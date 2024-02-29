Стало известно, как изменится МРОТ к 2030 году

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В России к 2030 году планируется увеличение размера минимальной заработной платы до 35 тысяч рублей. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в рамках послания Федеральному Собранию.
«С опережением инфляции и темпов роста средней зарплаты по экономике мы индексируем минимальные размеры оплаты труда. Начиная с 2020 года, МРОТ вырос в 1,5 раза – с 12 тысяч до 19 тысяч рублей в месяц. К 2030 году МРОТ должен увеличиться еще почти вдвое — до 35 тысяч», — заявил Путин.Глава государства подчеркнул, что это также отразится и на размере социальных пособий, зарплат в бюджетной сфере и в отраслях экономики.
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Элина Позднякова