«Сняла порчу» и исчезла: в Екатеринбурге колдунья присвоила деньги доверчивой бабушки

11 февраля 2026, 20:56

Екатеринбургская гадалка обманом забрала у пенсионерки 200 тысяч рублей

Фото: Istock / Siarhei Khaletski

В Екатеринбурге полиция задержала мошенницу, которая под предлогом снятия порчи похитила у пожилой женщины крупную сумму — 200 тысяч рублей, предназначавшихся на «гробовые». Об этом сообщает РИА Новости.