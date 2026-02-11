«Сняла порчу» и исчезла: в Екатеринбурге колдунья присвоила деньги доверчивой бабушки
В Екатеринбурге полиция задержала мошенницу, которая под предлогом снятия порчи похитила у пожилой женщины крупную сумму — 200 тысяч рублей, предназначавшихся на «гробовые». Об этом сообщает РИА Новости.
По данным следствия, злоумышленница сначала предложила пенсионерке погадать. Используя манипуляции с куриным яйцом, она убедила женщину, что на ней лежит проклятие. Затем аферистка заявила, что негативная энергия концентрируется в деньгах и других ценностях, находящихся в доме, и попросила показать все имеющиеся наличные.
Доверчивая пенсионерка достала все свои накопления и передала их «колдунье», которая пообещала провести обряд очищения и вернуть деньги на следующий день. Однако возвращения средств не последовало.
В результате гадалку задержали правоохранители. В настоящее время против неё возбуждено уголовное дело, а сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости проявлять осторожность при общении с людьми, предлагающими «магические» услуги за деньги.
